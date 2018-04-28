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Serra

Adolescente morre após levar seis facadas em assalto no Transcol

O estudante de 17 anos, Geraldo Santana Neto, teve o celular roubado e levou seis facadas na madrugada deste sábado em Carapina, Serra

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 15:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 15:18
Geraldo Santanna Neto, de 17 anos, morreu após sofre um assalto no Transcol e levar seis facadas Crédito: Reprodução Facebook
Um estudante de 17 anos foi assassinado a facadas, durante um suposto assalto dentro de um ônibus do Transcol, por volta das 4 horas deste sábado (28), no bairro Carapina, na Serra.
A vítima, Geraldo Santanna Neto, teria reagido, no momento em que o criminoso exigiu que ele entregasse o celular, e foi atingido por seis golpes.
O motorista do ônibus da linha 567, que fazia o trecho do Terminal de São Torquato para o de Carapina, contou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que, ao passar em frente a um supermercado na BR-101, altura de Carapina, ouviu o bandido anunciando o assalto.
Tanto Geraldo quanto o suspeito, segundo o condutor do coletivo, teriam embarcado no veículo em Vila Velha.
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Aos gritos de passa o celular, o bandido abordou os passageiros. Geraldo teria resistido a entregar o aparelho, quando o assaltante o atacou e acertou várias facadas.
Um delas atingiu o pescoço do adolescente, duas o rosto, duas no ombro esquerdo e uma no ombro direito. Ele desceu do ônibus na altura da Rodoviária da Águia Branca e fugiu correndo.
O motorista do coletivo dirigiu até a Unidade de Pronto-Atendimento de Carapina, onde Geraldo recebeu os primeiros atendimentos.
De acordo com informações da ocorrência, ele teria conseguido conversar com os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e teria dito que o bandido levou o celular dele. Em seguida, foi transferido ao hospital Jayme dos Santos Neves, em Laranjeiras.
No início da manhã, a vítima acabou não resistindo aos ferimentos. O pai e o tio de Geraldo estiveram no Departamento Médico Legal (DML), para liberar o corpo do estudante, mas não quiseram conversar com a reportagem.
Um amigo da família comentou que o adolescente teria saído de casa para ir a uma festa. Ele estaria retornando para a residência, em Feu Rosa, quando foi assassinado.
O caso será investigado pela Polícia Civil e, até o momento, nenhum suspeito do crime foi localizado. Segundo informações de testemunhas, o criminoso aparentava ter entre 18 e 19 anos e seria conhecido por cometer assaltos na região.
Qualquer informação que auxilie a polícia nas buscas pelo assassino de Geraldo podem ser repassadas pelo número 181, ao Disque-Denúncia.

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