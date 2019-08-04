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Violência

Adolescente leva tiro no peito durante torneio de futebol em Guaçuí

Um rapaz disparou no local para atingir outro jovem, mas acabou atingindo o adolescente que foi ao município disputar um torneio

Publicado em 04 de Agosto de 2019 às 16:34

Publicado em 

04 ago 2019 às 16:34
Adolescente de 17 anos apreendido disse que o alvo era outro rapaz Crédito: Divulgação/PM
Um adolescente de 14 anos levou um tiro no peito, na tarde deste sábado (04), em um torneio de futebol no estádio municipal em Guaçuí, Região do Caparaó. De acordo com a Polícia Militar, um rapaz disparou no local para atingir outro jovem, mas acabou atingindo o adolescente, que foi ao município disputar o campeonato. O atirador fugiu do local, mas foi preso pelos militares horas após o crime.
De acordo com a polícia, o caso aconteceu por volta das 13h30. No local, testemunhas afirmaram que a vítima estava disputando a Copa Guaçuí Futebol Infantil, e após lanchar próximo ao local, retornando ao estádio Francisco Lacerda de Aguiar, acabou sendo baleado no peito por um disparo de arma de fogo.
> Idoso é preso em Guaçuí por tentar matar mulher com facão
O suspeito de disparar os tiros, de 17 anos, se escondeu na casa de familiares após cometer o crime, na localidade de bairro Palmeiras, BR 482, próximo a um antigo matadouro. Questionado pelos militares, ele afirmou que atirou com um revólver calibre .22 e que queria atingir outro jovem, morador do bairro Roberto Mendes, em Guaçuí, que estaria no estádio.
Segundo ele, seria um acerto de contas entre eles, porém, errou o disparo, que atingiu o adolescente. A arma teria sido jogado em um rio próximo ao local do fato. O atirador foi apreendido e levado para a delegacia regional de Alegre. A informação é de que ele permanece na unidade e será presentado ao Ministério Público do Espírito Santo ainda neste domingo (04).
> Adolescentes assaltam comércio e um acaba baleado em Guaçuí
A vítima, morador de Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, permanece internada na Santa Casa de Guaçuí. Ele é jogador do Olympico Futebol Clube de Bom Jesus do Itabapoana. O estado de saúde não foi informado pela unidade.

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