Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Adolescente é morto em estacionamento de forró em Linhares

Marcos Vinícius Affonso Skiavon, de 17 anos, foi atingido por quatro disparos de arma de fogo. Nenhum suspeito foi preso

Publicado em 

14 jul 2019 às 20:13

Publicado em 14 de Julho de 2019 às 20:13

Adolescente foi morto a tiros em estacionamento de forró, em Linhares Crédito: Divulgação
Uma noite de diversão em um forró acabou com um assassinato na madrugada deste domingo (14), em Linhares, região Norte do Estado. O adolescente Marcos Vinícius Affonso Skiavon, de 17 anos, foi morto a tiros no estacionamento do local, na estrada que liga o município ao balneário de Pontal do Ipiranga. O estabelecimento fica próximo ao trevo de Povoação.
A vítima foi alvejada com quatro tiros, que atingiram as costas, a orelha, o pescoço e a boca, segundo a Polícia Militar. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram localizados. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser identificado e passar por exames que vão apontar a causa da morte.
> Bandidos em carro alugado trocam tiros com policiais em Cariacica
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Adolescente é morto em estacionamento de forró em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime forró homicídio Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados