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Roubo de celular

Adolescente é detido em Guaçuí três dias depois de ser liberado do Iases

A última apreensão do adolescente aconteceu por envolvimento com o tráfico. Junto com ele, também foi preso um adulto, que será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 13:04

Publicado em 

06 ago 2019 às 13:04
Adolescente foi detido em Guaçuí três dias depois de ser liberado do Iases Crédito: (Foto: Reprodução)
Foi apreendido em flagrante, na noite desta segunda-feira (05), por volta das 21h40, em Guaçuí, na região do Caparaó, um adolescente de 15 anos acusado de roubar um celular na Praça Matriz, no Centro da cidade.
As vítimas, de acordo com a Polícia Militar, eram duas adolescentes, que passaram as informações sobre os acusados aos militares. O menor de idade, que foi apreendido com uma arma de fogo, estava acompanhado de um adulto, que estava com o celular roubado.
Segundo informações do delegado Fábio Teixeira, o adolescente tem várias passagens por infrações e estava no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), até a última sexta-feira (02), quando foi liberado.
A última apreensão do adolescente aconteceu por envolvimento com o tráfico. Junto com ele, também foi preso um adulto, que será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
O Conselho Tutelar de Guaçuí foi acionado, bem como um responsável pelo menor. Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Alegre.
Adolescente é detido em Guaçuí três dias depois de ser liberado do Iases

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