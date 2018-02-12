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Violência

Adolescente é baleado durante carnaval em Guaçuí

Ele reconheceu o suspeito, que conseguiu fugir do local com a arma do crime

Publicado em 

12 fev 2018 às 19:29

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 19:29

A vítima está internada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Geizy Gomes
Um adolescente de 15 anos foi baleado na cabeça durante os festejos de carnaval, em Guaçuí, na região do Caparaó na madrugada desta segunda-feira (12). O tiro ocorreu durante uma briga generalizada, ele conseguiu reconhecer o suspeito, que conseguiu fugir do local do crime com a arma. A motivação do crime ainda é desconhecida.
Mesmo baleado, o adolescente conseguiu contar para a Polícia Militar que estava em meio à multidão quando ocorreu uma briga generalizada. Logo depois, o suspeito sacou uma arma e atirou contra sua cabeça. O atirador desapareceu entre as pessoas. A PM fez buscas na região, mas não conseguiu localizar o suspeito.
Ainda segundo a PM, o adolescente foi levado para o Pronto Socorro de Guaçuí, onde foi constatado que a bala esta alojada na cabeça, do lado esquerdo. Devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido para Cachoeiro de Itapemirim, onde será avaliado por cirurgiões.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que informou que o suspeito pode estar envolvido em um assalto que ocorreu no mesmo local da tentativa de homicídio. Um dos assaltantes chegou a ser preso, mas outros três suspeitos conseguiram fugir.
Denúncias podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e anonimato são garantidos.
 

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