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Homicídio

Adolescente é assassinado a facadas em Linhares

Wenderson da Silva Santana e Silva, de 14 anos, foi morto com três perfurações, sendo no tórax, no ombro e no cotovelo. O suspeito pelo crime é um adolescente de 16 anos, que foi apresentado na delegacia pela própria mãe

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 12:28

Publicado em 

14 jan 2019 às 12:28
Policiais estiveram no local do crime no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Érika Carvalho/TV Gazeta Norte
Um adolescente de 14 anos foi morto a facadas na tarde deste domingo (13), no bairro Interlagos, em Linhares, região Norte do Estado. O corpo de Wenderson da Silva Santana e Silva estava na Rua Dom Pedro II. O acusado pelo crime é outro adolescente, de 16 anos, que foi apresentado na delegacia pela própria mãe, horas após o crime.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição esteve no local para atender uma ocorrência de esfaqueamento. Ao chegar, os policiais encontraram a vítima já morta, envolta em um lençol. Na perícia foram constatadas três perfurações no corpo de Wenderson, sendo uma no tórax, uma no ombro esquerdo e outra no cotovelo direito, todas ocasionadas com uma faca que foi recolhida pelos peritos. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
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Ainda segundo a PM, testemunhas apontaram um adolescente de 16 anos como autor do crime. Durante o registro da ocorrência, a mãe do suspeito chegou com ele na 16ª Delegacia Regional de Linhares e apresentou o filho à autoridade policial.
Em nota, a Polícia Civil informou que o acusado vai responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio e foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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