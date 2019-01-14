Adolescente é assassinado a facadas em Linhares

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição esteve no local para atender uma ocorrência de esfaqueamento. Ao chegar, os policiais encontraram a vítima já morta, envolta em um lençol. Na perícia foram constatadas três perfurações no corpo de Wenderson, sendo uma no tórax, uma no ombro esquerdo e outra no cotovelo direito, todas ocasionadas com uma faca que foi recolhida pelos peritos. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.