Adolescente denuncia companheiro após agressões em Colatina

Delegacia Regional de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Colatina, no Noroeste do Estado. Ela resolveu se livrar do relacionamento abusivo nesta quinta-feira (11). Por volta das 11h, ela se dirigiu a uma praça local e denunciou o marido de 35 anos à Polícia Militar. Socos e ameaças de morte: essa era a rotina vivida desde 2015 por uma adolescente de 17 anos, em, nodo Estado. Ela resolveu se livrar do relacionamento abusivo nesta quinta-feira (11). Por volta das 11h, ela se dirigiu a uma praça local e denunciou o marido de 35 anos à

“Eu estava saindo da casa da minha mãe para levar nossa filha de dois anos para a creche e pedi para ele ficar de olho na comida. Ele me exigiu o celular, eu o entreguei, mas, mesmo assim, ele começou a me bater com força – muita força mesmo! Nesse momento não aguentei e disse que ligaria para a polícia”, contou.

Quando chegaram à região, os agentes encontraram a vítima ainda na praça principal do bairro, local onde ela se sentiu segura para realizar a denúncia. Após levados até a casa da mãe, os policiais detiveram o marido e se dirigiram até a residência do casal, na qual a adolescente retirou uma espingarda do interior de um sofá rasgado.

De acordo com o testemunho dela, a arma era utilizada frequentemente nas ameaças de morte proferidas pelo marido. Este, por sua vez, alegou que o armamento era do patrão, que a deixou com ele para utilizar na defesa da propriedade. Além da espingarda também foram recolhidos 13 cartuchos de mesmo calibre da arma.

Ainda no local, o homem confessou à PM que havia se desentendido com a vítima por causa de um aparelho celular e por ela não fazer adequadamente as tarefas domésticas. Porém, segundo ele, não houve agressões físicas ou ameaças de morte – “apenas” empurrões. Os dois, então, foram levados à 15 ª Delegacia Regional de Colatina.

ENCAMINHAMENTO

Polícia Civil informou, por meio de nota, que o conduzido foi autuado por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha; bem como por posse ilegal de arma de fogo. Em seguida, ele foi encaminhado ao presídio. Devido a vítima ser menor de idade, o Conselho Tutelar Central de Colatina foi acionado. Já em relação ao acusado, ainformou, por meio de nota, que o conduzido foi autuado por lesão corporal e ameaça na forma da Lei Maria da Penha; bem como por posse ilegal de arma de fogo. Em seguida, ele foi encaminhado ao presídio.

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