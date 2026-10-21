Adolescente de 14 anos é morto com dez tiros à queima-roupa em Linhares

Um adolescente de 14 anos, identificado como Mayccon dos Santos Rocha, foi morto com dez tiros à queima-roupa na noite de terça-feira (20), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os disparos atingiram o braço, o tórax e o antebraço do jovem. Os suspeitos não foram localizados, e a motivação do crime ainda é desconhecida.





O assassinato foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, Mayccon aparece caminhando pela rua quando um homem armado se aproxima e atira diversas vezes contra ele. O adolescente cai no chão, e o suspeito se afasta, mas retorna para verificar a vítima. Em seguida, foge em uma bicicleta elétrica, acompanhado de outro homem (assista acima).





O padrasto relatou à polícia que Mayccon saiu de casa após receber uma ligação. Mais tarde, a família foi informada sobre a morte do adolescente.





A Polícia Militar também apura se o assassinato tem relação com a morte de Rhayssa Loyola da Silva, de 19 anos, baleada em um pit stop no mesmo bairro. Os dois tinham grau de parentesco. Rhayssa foi morta em um ataque a tiros no estabelecimento, e outra pessoa ficou ferida.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a investigação e a localização dos suspeitos. Até o fechamento desta reportagem, não havia recebido resposta.