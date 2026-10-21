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Violência

Adolescente de 14 anos é morto com dez tiros à queima-roupa em Linhares

Crime foi registrado por câmeras de segurança no bairro Nova Esperança; polícia investiga possível relação com assassinato de jovem de 19 anos, parente da vítima

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 10:46

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

21 out 2026 às 10:46

Um adolescente de 14 anos, identificado como Mayccon dos Santos Rocha, foi morto com dez tiros à queima-roupa na noite de terça-feira (20), no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os disparos atingiram o braço, o tórax e o antebraço do jovem. Os suspeitos não foram localizados, e a motivação do crime ainda é desconhecida.


O assassinato foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, Mayccon aparece caminhando pela rua quando um homem armado se aproxima e atira diversas vezes contra ele. O adolescente cai no chão, e o suspeito se afasta, mas retorna para verificar a vítima. Em seguida, foge em uma bicicleta elétrica, acompanhado de outro homem (assista acima).


O padrasto relatou à polícia que Mayccon saiu de casa após receber uma ligação. Mais tarde, a família foi informada sobre a morte do adolescente.


A Polícia Militar também apura se o assassinato tem relação com a morte de Rhayssa Loyola da Silva, de 19 anos, baleada em um pit stop no mesmo bairro. Os dois tinham grau de parentesco. Rhayssa foi morta em um ataque a tiros no estabelecimento, e outra pessoa ficou ferida.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre a investigação e a localização dos suspeitos. Até o fechamento desta reportagem, não havia recebido resposta.

Veja Também 

Crime aconteceu no bairro Nova Esperança, na noite de quinta-feira (15). Uma outra jovem, de 21 anos, ficou ferida

Jovem é morta a tiros e outra fica ferida em pitstop de Linhares

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