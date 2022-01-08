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Nova Rosa da Penha

Adolescente de 14 anos é morto a tiros em Cariacica

Segundo a Polícia Militar, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jan 2022 às 11:35

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 11:35

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um adolescente de 14 anos foi baleado na manhã deste sábado (8) em Nova Rosa da Penha, Cariacica. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a Polícia Militar, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.
O adolescente foi identificado como Kevin Vieira. Conforme apurou a TV Gazeta, vizinhos relataram à polícia que o adolescente “andava com pessoas ligadas ao tráfico de drogas”. Já a mãe relatou que Kevin vinha recebendo ameaças.
De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito foi preso até o momento.

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