Adolescente de 14 anos é morto a tiros em Cariacica

Um adolescente de 14 anos foi baleado na manhã deste sábado (8) em Nova Rosa da Penha, Cariacica. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a Polícia Militar, a autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.
O adolescente foi identificado como Kevin Vieira. Conforme apurou a TV Gazeta, vizinhos relataram à polícia que o adolescente “andava com pessoas ligadas ao tráfico de drogas”. Já a mãe relatou que Kevin vinha recebendo ameaças.
De acordo com a Polícia Militar, nenhum suspeito foi preso até o momento.