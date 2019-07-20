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Tráfico de drogas

Adolescente com mais de 10 passagens pela polícia é apreendida em Vitória

De acordo com o coordenador da Guarda Municipal de Vitória, a garota já é conhecida pela polícia e pela Guarda

Publicado em 

20 jul 2019 às 14:56

Publicado em 20 de Julho de 2019 às 14:56

Com apenas 17 anos, uma adolescente já possui mais de 10 passagens pela polícia e quatro mandados de busca e apreensão por tráfico de drogas. Na manhã deste sábado (20), a garota foi apreendida novamente, desta vez na Praça Manoel Rosindo da Silva, na Vila Rubim. Além da adolescente, um casal foi detido.
Adolescente com mais de 10 passagem é detida na Vila Rubim Crédito: Divulgação
De acordo com o coordenador da Guarda Municipal de Vitória, Rafael Barcelos, a garota já é conhecida pela polícia e pela guarda. “Ela tem uma ficha extensa. Já são mais de 10 passagens, além dos mandados. Mais uma vez ela foi pega com drogas”, disse.
>Adolescente de 16 anos é flagrado com crack e maconha em Cachoeiro
A adolescente foi apreendida, às 7h30, com cerca de 12 pedras de cocaína que seriam vendidas na região. Ao todo foram 26 pinos de cocaína, além de maconha, dinheiro e uma faca, somados com os entorpecentes que estavam com o casal.
“O local é conhecido pela movimentação de tráfico, venda e uso. Foi durante um patrulhamento de rotina que passamos por lá e percebemos uma atitude suspeita, quando fizemos a abordagem, encontramos o material e nos deparamos com essa adolescente”, relatou Barcelos.
>Tiroteio gera correria e pânico na Vila Rubim
O coordenador da Guarda destacou ainda que os três não tentaram fugir. O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde segue em andamento da ocorrência.

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