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Cachoeiro de Itapemirim

Acusados de matar policial no ES são presos no mesmo dia do crime

Crime ocorreu na madrugada desta sexta-feira (31); arma usada no crime e pertences da família do polícia foram recuperados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 19:42

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 19:42

Elias Borrete Mariano (em destaque) foi assassinado em casa Crédito: Gustavo Ribeiro/Reprodução
Dois acusados pelo assassinato do policial civil Elias Borrette Mariano foram presos nesta sexta-feira (31). Elias foi morto após ter a casa invadida nesta madrugada, em Cachoeiro de Itapemirim. Com os criminosos foi apreendida uma arma utilizada no crime; pertences da família de Elias também foram recuperados.
Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta (31), o secretário da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, o delegado geral da PC, Guilherme Daré, o superintendente de Polícia Regional Sul, o delegado Faustino Antunes Simões Filho e o titular da DHPP Felipe Vivas vão dar mais detalhes sobre o caso.
O CRIME
O policial civil foi assassinado depois de ter sua casa invadida na madrugada desta sexta-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Elias Borrette Mariano, lotado na 7ª Delegacia Regional do município, era investigador. Após atirar no policial, o criminoso fugiu levando uma viatura descaracterizada usada por Elias, um Ford Fiesta Sedan.
O Corpo de Bombeiros foi ao local do crime para socorrer o policial, mas Elias não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 2h da madrugada.
Após o crime, o carro do policial foi abandonado no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua. Informações dão conta que um indivíduo saiu do veículo com lucas e capuz.
POLÍCIA CIVIL E SESP DIVULGAM NOTA DE PESAR
Polícia Civil
É com tristeza e indignação que recebemos, nesta sexta-feira (31), a notícia da morte covarde do investigador de polícia Elias Borrette Mariano, de 51 anos. Elias ingressou na Polícia Civil em dezembro de 2011 vindo da Polícia Militar do ES .
A Polícia Civil tem muito a agradecer a esse policial que, durante quase sete anos de carreira, sempre demonstrou profissionalismo, competência e disposição em trabalhar na instituição e em prol da população.
Nesses elogios estão destacados a competência e o comprometimento ao realizar as missões, demonstrando, sempre, excepcional dedicação ao serviço público e cumprindo seu dever de forma incansável resolvendo crimes patrimoniais, contra o tráfico de drogas, prisão de homicidas, violência doméstica e atuando em operações conjuntas em todos os municípios do sul do estado.
Manifestamos aqui nossa solidariedade aos amigos e aos colegas que ele fez na instituição, bem como aos familiares, rogando a Deus que conforte o coração de todos neste momento.
Delegado Geral da Polícia Civil, Guilherme Daré.
SESP
"Lamento profundamente o atentado covarde contra o investigador Elias Borrette Mariano nesta sexta-feira. Ele também esteve nos quadros da Polícia Militar como sargento. Como disse anteriormente, agressor da sociedade que ataca policiais e cidadãos de bem tem de apodrecer na cadeia. Confiamos nos trabalhos das polícias para encontrar quem cometeu o crime.
Estamos solidários aos amigos e aos colegas. Estamos também à disposição dos familiares, orando a Deus para que os conforte em um momento tão difícil."
Nylton Rodrigues, secretário de Estado da Segurança Pública

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