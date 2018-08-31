Acusados de matar policial no ES são presos no mesmo dia do crime

Elias Borrete Mariano (em destaque) foi assassinado em casa Crédito: Gustavo Ribeiro/Reprodução

assassinato do policial civil Elias Borrette Mariano foram presos nesta sexta-feira (31). Elias foi morto após ter a casa invadida nesta madrugada, em Cachoeiro de Itapemirim. Com os criminosos foi apreendida uma arma utilizada no crime; pertences da família de Elias também foram recuperados. Dois acusados peloforam presos nesta sexta-feira (31). Elias foi morto após ter a casa invadida nesta madrugada, em. Com os criminosos foi apreendida uma arma utilizada no crime; pertences da família de Elias também foram recuperados.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta (31), o secretário da Segurança Pública, Nylton Rodrigues, o delegado geral da PC, Guilherme Daré, o superintendente de Polícia Regional Sul, o delegado Faustino Antunes Simões Filho e o titular da DHPP Felipe Vivas vão dar mais detalhes sobre o caso.

O CRIME

O policial civil foi assassinado depois de ter sua casa invadida na madrugada desta sexta-feira (31), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Elias Borrette Mariano, lotado na 7ª Delegacia Regional do município, era investigador. Após atirar no policial, o criminoso fugiu levando uma viatura descaracterizada usada por Elias, um Ford Fiesta Sedan.

O Corpo de Bombeiros foi ao local do crime para socorrer o policial, mas Elias não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 2h da madrugada.

Após o crime, o carro do policial foi abandonado no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua. Informações dão conta que um indivíduo saiu do veículo com lucas e capuz.

POLÍCIA CIVIL E SESP DIVULGAM NOTA DE PESAR

Polícia Civil

É com tristeza e indignação que recebemos, nesta sexta-feira (31), a notícia da morte covarde do investigador de polícia Elias Borrette Mariano, de 51 anos. Elias ingressou na Polícia Civil em dezembro de 2011 vindo da Polícia Militar do ES .

A Polícia Civil tem muito a agradecer a esse policial que, durante quase sete anos de carreira, sempre demonstrou profissionalismo, competência e disposição em trabalhar na instituição e em prol da população.

Nesses elogios estão destacados a competência e o comprometimento ao realizar as missões, demonstrando, sempre, excepcional dedicação ao serviço público e cumprindo seu dever de forma incansável resolvendo crimes patrimoniais, contra o tráfico de drogas, prisão de homicidas, violência doméstica e atuando em operações conjuntas em todos os municípios do sul do estado.

Manifestamos aqui nossa solidariedade aos amigos e aos colegas que ele fez na instituição, bem como aos familiares, rogando a Deus que conforte o coração de todos neste momento.

Delegado Geral da Polícia Civil, Guilherme Daré.

SESP

"Lamento profundamente o atentado covarde contra o investigador Elias Borrette Mariano nesta sexta-feira. Ele também esteve nos quadros da Polícia Militar como sargento. Como disse anteriormente, agressor da sociedade que ataca policiais e cidadãos de bem tem de apodrecer na cadeia. Confiamos nos trabalhos das polícias para encontrar quem cometeu o crime.

Estamos solidários aos amigos e aos colegas. Estamos também à disposição dos familiares, orando a Deus para que os conforte em um momento tão difícil."