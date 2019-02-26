Acusado de homicídio na Bahia é preso em Vila Velha

Acusado de tráfico de drogas e envolvimento em homicídio na Bahia, o ajudante de pedreiro Joabe Santos de Souza, 28 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (25) no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. A prisão foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha e policiais civis do Espírito Santo.
De acordo com a Guarda Municipal, contra Joabe há mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia por tráfico de drogas e homicídio. No momento da abordagem, o ajudante de pedreiro estava em casa com a mulher a filha. O trabalho foi executado em parceria com a Polícia Militar de Porto Seguro.
“Foi um trabalho conjunto entre o serviço de inteligência da PM de Porto Seguro e a coordenação de inteligência da Guarda Municipal. Montamos uma operação com cerca de 25 agentes e efetuamos a prisão”, explicou a subinspetora da Guarda Municipal, Landa Marques. Joabe foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.