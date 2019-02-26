Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prisão

Acusado de homicídio na Bahia é preso em Vila Velha

Joabe Santos de Souza, acusado de crimes em Porto Seguro, foi preso nesta segunda-feira (25) pela Guarda Municipal de Vila Velha e policiais civis do Estado

Publicado em 

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 01:10

Guarda Municipal e PC prendem acusado de tráfico e homicídio Crédito: Divulgação | Guarda Municipal
Acusado de tráfico de drogas e envolvimento em homicídio na Bahia, o ajudante de pedreiro Joabe Santos de Souza, 28 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (25) no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha. A prisão foi realizada por agentes da Guarda Municipal de Vila Velha e policiais civis do Espírito Santo.
De acordo com a Guarda Municipal, contra Joabe há mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia por tráfico de drogas e homicídio. No momento da abordagem, o ajudante de pedreiro estava em casa com a mulher a filha. O trabalho foi executado em parceria com a Polícia Militar de Porto Seguro.
“Foi um trabalho conjunto entre o serviço de inteligência da PM de Porto Seguro e a coordenação de inteligência da Guarda Municipal. Montamos uma operação com cerca de 25 agentes e efetuamos a prisão”, explicou a subinspetora da Guarda Municipal, Landa Marques. Joabe foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia guarda municipal homicídio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados