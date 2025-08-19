Reconhecimento facial

Acusado de crime com requintes de crueldade é preso após ser flagrado no Transcol

Pedro Henrique Dias Vieira Ribeiro, de 28 anos, foi identificado em um ônibus do Sistema Transcol e preso no Terminal de Itaparica

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:31

Reconhecimento facial leva à prisão acusado de duplo homicídio em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

As câmeras de reconhecimento facial do Governo do Estado levaram a prisão um homem, de 28 anos, acusado de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em 2019, no bairro Morada da Barra, em Vila Velha. Pedro Henrique Dias Vieira Ribeiro foi preso na tarde de segunda-feira (18) após ser identificado em um ônibus do Sistema Transcol.

Policiais militares que realizavam patrulhamento no Terminal de Itaparica foram informados do mandado de prisão contra o suspeito, que foi abordado e detido.

De acordo com as investigações, Pedro Henrique e Clebison Souza Santos, vulgo “Negão”, eram ligados ao tráfico de drogas da região da Grande Terra Vermelha e confundiram as vítimas João Vitor Martins e Max Antônio Sobral dos Santos com integrantes de uma facção rival. Os dois jovens haviam descido de um coletivo e foram surpreendidos pelos criminosos, que efetuaram os disparos de arma de fogo e depois arrancaram seus olhos.

Reconhecimento facial leva à prisão acusado de duplo homicídio em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Segundo a Polícia Militar, as provas reunidas na investigação incluíram laudos cadavéricos e exame de microcomparação balística, que confirmou que a arma apreendida com os acusados foi a mesma utilizada nas execuções. Clebison foi preso pela PM em setembro de 2022, enquanto Pedro Henrique estava foragido.

Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Após os procedimentos de praxe, foi levado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde deu entrada nesta terça-feira (19).

De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), ele já teve passagens pelo sistema prisional capixaba entre dezembro de 2019 a fevereiro de 2020, por tráfico de drogas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta