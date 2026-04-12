Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo

Lasanha à bolonhesa com molho branco Crédito: Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock

Com a influência de países estrangeiros como a Itália, muitos pratos tornaram-se comuns ao paladar dos brasileiros e passaram por modificações, exemplo disso é a famosa lasanha. Originalmente preparada com carne moída, molho vermelho, queijo e bacon defumado, a iguaria tornou-se um dos pratos favoritos no país, graças à sua versatilidade, que permite a combinação de diversos ingredientes para incrementar o sabor.

Abaixo, confira como preparar deliciosas receitas de lasanha ao molho branco!

1. Lasanha à bolonhesa com molho branco

Ingredientes

Molho à bolonhesa

1 1/2 colher de sopa de óleo

1 cebola descascada e ralada

1 kg de carne moída

350 g de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Molho branco

3 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de farinha de trigo

300 ml de leite

500 g de creme de leite

1 pitada de sal

Massae montagem

500 g de massa para lasanha

Sal e queijo parmesão ralado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione algumas folhas de massa para lasanha e cozinhe até elas ficarem macias. Repita o processo com toda a massa, retire da panela com cuidado e pendure sobre um escorredor para não grudar. Reserve.

Molho à bolonhesa

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e o molho de tomate e misture. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e misture até dissolver completamente e engrossar levemente. Por último, coloque o creme de leite e o sal e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Em uma assadeira, faça uma camada com a massa para lasanha. Despeje o molho à bolonhesa sobre ela e espalhe. Faça uma camada com molho branco e cubra com a massa. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com a massa. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

2. Lasanha ao molho branco cremoso

Ingredientes

500 g de massa para lasanha

250 g de requeijão

240 g de creme de leite

20 g de queijo muçarela fatiado

350 ml de leite

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

150 g de presunto fatiado

Sal a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o amido de milho, o leite e o creme de leite e mexa até engrossar. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione algumas folhas de massa para lasanha e cozinhe até ficarem macias. Repita o processo com toda a massa, retire da panela com cuidado e pendure sobre um escorredor para não grudar. Reserve.

Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Disponha a massa e faça uma camada de queijo muçarela e presunto. Acrescente o requeijão e espalhe com uma colher. Despeje novamente um pouco de molho e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com molho e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

3. Lasanha de frango com molho branco

Ingredientes

Recheio

1 cebola descascada e picada

4 tomates sem pele e picados

500 g de peito de frango cozido e desfiado

2 xícaras de chá de água

2 xícaras de chá de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e óleo a gosto

Molho branco

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de manteiga

3 xícaras de chá de leite

250 g de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Montagem

200 g de massa para lasanha pré-cozida

500 g de queijo muçarela fatiado

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o tomate e o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, cubra com água e molho de tomate e cozinhe até levantar fervura. Desligue o fogo e polvilhe com cheiro-verde. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o amido de milho e mexa até dissolver completamente. Acrescente o leite e o creme de leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Disponha a massa e faça uma camada de frango e queijo. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com o molho. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de espinafre com molho branco Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

4. Lasanha de espinafre com molho branco

Ingredientes

Recheio

1 maço de espinafre

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Molhobranco

1/2 l de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de café de noz-moscada em pó

Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Montagem

500 g de massa para lasanha pré-cozida

350 g de queijo muçarela fatiado

Queijo parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Recheio

Separe as folhas de espinafre , lave em água corrente e pique. Reserve. Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte as folhas de espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca. Desligue o fogo e reserve.

Molho

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, coloque o leite e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo, tempere com sal, pimenta-do-reino branca e noz-moscada. Reserve.

Montagem

Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Faça uma camada de massa e disponha o espinafre. Cubra com o queijo muçarela e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com uma camada de massa e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

5. Lasanha de camarão com molho branco

Ingredientes

1 kg de camarão médio limpo

500 g de creme de leite

1 1/2 l de leite

Suco de 2 limões

500 g de massa para lasanha pré-cozida

1 colher de sopa de amido de milho

1 l de caldo de galinha

500 g de queijo muçarela fatiado

Sal, pimenta-do-reino branca moída e queijo parmesão ralado a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os camarões e regue com suco de limão . Deixe descansar por 5 minutos. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Disponha os camarões e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e reserve.

Em outra panela, coloque o leite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o creme de leite e o caldo de galinha e cozinhe até levantar fervura. Acrescente o amido de milho e mexa até engrossar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Faça uma camada de massa e disponha o camarão sobre ela. Cubra com o queijo muçarela e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com uma camada de massa e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha de batata ao molho branco Crédito: Imagem: Lecker Studio | Shutterstock

6. Lasanha de batata ao molho branco

Ingredientes

Massae recheio

5 batatas descascadas e cortadas em fatias finas

200 g de presunto fatiado

250 g de queijo muçarela fatiado

Molhobranco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite integral

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Montagem

Queijo parmesão ralado e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque água e sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as batatas fatiadas e cozinhe por 5 a 8 minutos, até ficarem macias, mas ainda firmes. Escorra e reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e mexa até formar uma mistura homogênea. Aos poucos, adicione o leite, mexendo constantemente para não empelotar. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Cozinhe até o molho engrossar e reserve.

Montagem

Em um refratário, espalhe uma fina camada de molho branco no fundo. Faça a montagem em camadas, intercalando batatas, molho branco, presunto e muçarela. Repita o processo até finalizar os ingredientes, encerrando com molho branco. Adicione queijo parmesão ralado por cima e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar. Retire do forno e finalize com salsa antes de servir.

7. Lasanha de berinjela ao molho branco

Ingredientes

Massa

2 berinjelas cortadas em fatias no sentido do comprimento

Sal a gosto

Azeite para grelhar

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite integral

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Montagem

200 g de queijo muçarela fatiado

Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo

Massa

Com as berinjelas já cortadas em fatias no sentido do comprimento, salpique sal e deixe descansar por cerca de 15 minutos para reduzir o amargor. Em seguida, seque bem com papel-toalha. Aqueça uma frigideira com um fio de azeite e grelhe as fatias até ficarem levemente douradas. Reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Adicione a farinha de trigo e mexa até formar uma mistura homogênea. Aos poucos, acrescente o leite, mexendo sempre para não ficar empelotado. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e cozinhe até engrossar. Reserve.

Montagem