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Segurança

Ações contra o tráfico aumentam o número de prisões e apreensões em Cachoeiro

Em março deste ano, uma operação da polícia terminou com a apreensão de 19 armas de fogo; homicídios diminuíram em 55% e o crimes contra o patrimônio caíram 42%
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

06 jun 2023 às 18:15

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 18:15

Dados da Polícia Militar apontam que o número de homicídios em Cachoeiro de Itapemirim diminuiu 55% e o de crimes contra o patrimônio caiu 42%. As quedas estão ligadas ao aumento das operações, ao comparar dados de abril e maio deste ano, com os mesmos meses do ano passado.
No mesmo período, as operações realizadas em Cachoeiro resultaram em um aumento de 170% na apreensão de armas, de 115% de pessoas detidas e um aumento de 174% na apreensão de drogas.
"Essas apreensões são importantes porque a gente consegue reduzir por exemplo a arma de fogo, que traz um problema de segurança para a sociedade, possibilidade de cometimento de homicídios e crimes, então a gente garante a segurança da sociedade, a gente retira essa possibilidade de conflitos armados em comunidades ou no próprio aglomerado do município e também o tráfico de drogas que é um problema social recorrente, um problema muito grave"
Capitão Renan Louzada - Chefe da Seção de  Planejamento do 9º Batalhão
Em março deste ano, uma operação da polícia terminou com a apreensão de 19 armas de fogo no bairro Monte Cristo. A ação contou inclusive com a participação do Cão Messi, que faz parte da corporação. Também no mês de março, a polícia apreendeu drogas no Gilson Carone, e muitas dessas ações são realizadas com a ajuda das denúncias.
Apreensões de drogas cresceram 174%
Apreensões de drogas cresceram 174% Crédito: Divulgação/Polícia MIlitar
“As denúncias anônimas são todas trabalhadas, filtradas e dessas denúncias ações de inteligência podem ser executadas e dessas operações muitas apreensões são realizadas, então a gente pede que a população continue contribuindo, continue registrando as denúncias através do 181 que nós continuaremos a dar as respostas necessárias para garantir a segurança da sociedade”, ressalta o capitão.
Com informações da Alice Sousa, da TV Gazeta Sul

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