Ações contra o tráfico aumentam o número de prisões e apreensões em Cachoeiro

Dados da Polícia Militar apontam que o número de homicídios em Cachoeiro de Itapemirim diminuiu 55% e o de crimes contra o patrimônio caiu 42%. As quedas estão ligadas ao aumento das operações, ao comparar dados de abril e maio deste ano, com os mesmos meses do ano passado.

No mesmo período, as operações realizadas em Cachoeiro resultaram em um aumento de 170% na apreensão de armas, de 115% de pessoas detidas e um aumento de 174% na apreensão de drogas.

"Essas apreensões são importantes porque a gente consegue reduzir por exemplo a arma de fogo, que traz um problema de segurança para a sociedade, possibilidade de cometimento de homicídios e crimes, então a gente garante a segurança da sociedade, a gente retira essa possibilidade de conflitos armados em comunidades ou no próprio aglomerado do município e também o tráfico de drogas que é um problema social recorrente, um problema muito grave" Capitão Renan Louzada - Chefe da Seção de Planejamento do 9º Batalhão

Em março deste ano, uma operação da polícia terminou com a apreensão de 19 armas de fogo no bairro Monte Cristo. A ação contou inclusive com a participação do Cão Messi, que faz parte da corporação. Também no mês de março, a polícia apreendeu drogas no Gilson Carone, e muitas dessas ações são realizadas com a ajuda das denúncias.

Apreensões de drogas cresceram 174% Crédito: Divulgação/Polícia MIlitar

“As denúncias anônimas são todas trabalhadas, filtradas e dessas denúncias ações de inteligência podem ser executadas e dessas operações muitas apreensões são realizadas, então a gente pede que a população continue contribuindo, continue registrando as denúncias através do 181 que nós continuaremos a dar as respostas necessárias para garantir a segurança da sociedade”, ressalta o capitão.