Acidente com morte na Segunda Ponte: polícia suspeita de mal súbito

Motorista do Vectra morreu ao bater com o carro na mureta que divide os acessos para Vila Velha e Cariacica Crédito: Vitor Jubini - GZ

O aposentado Antônio Ferreira de Souza, de 82 anos, morreu após se envolver em um acidente na Segunda Ponte , em Cariacica , por volta de 12h15 desta quinta-feira (21). Uma pessoa que estava em outro veículo ficou ferida. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , Antonio seguia com seu Chevrolet Vectra branco pela Segunda Ponte com destino a Cariacica.

De acordo com policiais que estavam no local do acidente, Antônio fazia zigue-zague com o veículo e colidiu com quatro veículos: Fiat Uno prata, Fiat Uno preto, Corsa Prata e um Peugeot preto. A primeira colisão aconteceu logo após ele ter deixado a avenida Nair Azevedo Silva, em Vitória, e seguir pela Segunda Ponte. No percurso, com o carro descontrolado, ele bateu em outros três veículos. Em uma das colisões, um Corsa capotou. Uma pessoa ficou ferida com a colisão.

Crédito: Divulgação/PRF

Após bater nos veículos, Antônio colidiu na na mureta que divide o trecho que segue para Vila Velha e o acesso para o município de Cariacica. A PRF não informou como aconteceram as colisões. Com o impacto da batida na mureta, o motorista do Vectra morreu e o corpo ficou preso às ferragens. Bombeiros tiveram dificuldade de retirar o aposentado do local por causa do trânsito movimentado.

Uma faixa no sentido Vila Velha foi interditada e o trânsito ficou ruim nos dois sentidos, já que havia muitos curiosos no sentido contrário. Até por volta de 12h30 havia carros com marcas de batidas no meio da Segunda Ponte e pastes do Vectra que ficaram para trás, como o para-choque e a placa da frente do veículo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte do motorista no local. O tráfego ficou em meia-pista e apresentou lentidão durante mais de uma hora.

MAL SÚBITO

Agentes da PRF acreditam que, pelas características do acidente, o motorista possa ter sofrido um mal súbito. No Departamento Médico Legal (DML), o filho da vítima, o corretor de imóveis Paulo de Souza, de 54 anos, contou que o pai havia saído de casa em Sotema, Cariacica, para ir à Ceasa, no mesmo município. Segundo ele, o aposentado tomava remédios para controlar a pressão.

“A gente não sabe se ele passou mal ao volante. Meu pai ia toda quinta à Ceasa. A gente não sabe o que ele estava fazendo em Vitória. Como ele não chegava em casa, fui atrás dele. Uma amiga mandou uma mensagem sobre um acidente na Segunda Ponte. Recebi uma foto, olhei a placa e vi que era meu pai”, disse o filho, chorando, enquanto liberava o corpo do pai no DML.

O corretor de imóveis disse que Antônio morava com a esposa, com quem era casado havia 58 anos. Ele deixou três filhos. O corpo está sendo velado na Igreja Católica de Sotema. O sepultamento será realizado no cemitério de Cariacica-Sede. O horário não foi informado pela família.