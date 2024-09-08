Acidente com capotamento e perseguição na Mata da Praia em Vitória

Momento em que a Guarda abordou veículo que provocou acidente Crédito: Leitor A Gazeta

Cinco pessoas foram alcançadas pela Guarda Municipal de Vitória após um acidente de trânsito na Avenida Dante Michelini, altura da Mata da Praia, na manhã deste domingo (8). A colisão foi vista por uma equipe que fazia patrulha de rotina.

Um carro modelo Polo seguia na Dante Michelini sentido Centro de Vitória quando colidiu em outro veículo que seguia no sentido contrário e tentava entrar na Mata da Praia. O outro carro acabou capotando e a condutora precisou de atendimento do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

À esquerda: carro capotado na Dante Michelini. À direita, o veículo que provocou o acidente, segundo a Guarda Crédito: Leitor A Gazeta

O condutor do Polo, com mais quatro passageiros, fugiram do local pelo interior da Mata da Praia. A equipe da Guarda perseguiu e conseguiu abordar o veículo já na Rua Archimedes Vivácqua, no mesmo bairro. Um dos passageiros estava ferido e foi atendido pelo Samu. Os demais não apresentavam lesões. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro, e a equipe do Batalhão de Trânsito, da Polícia Militar, foi acionada para assumir a ocorrência.