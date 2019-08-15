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Crime solucionado

A morte do filho, a busca pela vingança e o fim com assassinato na Serra

Polícia solucionou a execução de uma idosa pelos próprios criminosos que ela contratou para matar pessoas que acreditava ter tirado a vida do filho dela, há dois anos. Como não cumpriram o prometido, passaram a ser cobrados. Irritados, decidiram matá-la

Publicado em 15 de Agosto de 2019 às 08:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2019 às 08:32
Mulher é encontrada morta com três tiros dentro de uma casa abandonada no bairro Novo Horizonte, na Serra Crédito: Marcelo Prest
A Polícia Civil prendeu os três acusados de matar a tiros a idosa Ocilia de Aquino Batista, de 70 anos, em Novo Horizonte, na Serra, em maio de 2019. As investigações apontam que a vítima foi assassinada pelos próprios criminosos que ela contratou para matar pessoas que acreditava ter tirado a vida do filho dela, há dois anos. Como eles não cumpriram o prometido, passaram a ser pressionados. Irritados com a cobrança, eles decidiram assassinar a idosa. 
De acordo com a delegada Raffaella Almeida, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPP), quando o corpo de Ocilia foi localizado em um terreno baldio, no dia 14 de maio deste ano, a polícia já percebeu que tratava-se de uma execução. A idosa foi morta com três tiros na cabeça e dois pelo corpo. 
A morte do filho, a busca pela vingança e o fim com assassinato na Serra
> Suspeitos de envolvimento em morte de idosa são detidos na Serra
ABALO APÓS MORTE DO FILHO
"Nossa investigação, com testemunhas e perícia do local, apontou que o autor do crime era Maxsuel dos Santos Nascimento, de 18 anos, com dois adolescentes, de 16 e 17 anos. Isso porque há dois anos a idosa perdeu um filho, que tirou a própria vida. Mas Ocília não aceitou essa situação e criou a fantasia de que o filho teria sido assassinado e que os supostos autores seriam seus vizinhos. Desde então, ela passou a frequentar locais de risco e conviver com criminosos", contou.
Ocilia, então, pagou R$ 3 mil a Maxsuel e um adolescente de 16 anos para que eles matassem as pessoas que ela acreditava ser os assassinos do filho. Eles pegaram o dinheiro, mas nunca cumpriram o combinado. A partir daí, a idosa passou a cobrar pelo serviço. Irritado, Maxsuel decidiu matar a idosa.
> Idosa é encontrada morta a facada dentro de casa em Viana
"Maxsuel foi o mentor intelectual desse crime. Ele determinou que o menor de 16 anos atraísse a vítima para um terreno baldio em Novo Horizonte. Maxsuel, que já estava aguardando no local com outro adolescente de 17 anos, deu uma pedrada na vítima, que caiu. Depois, ele deu um revólver calibre 32 ao menor de 16 anos, que atirou contra a idosa. Por fim, o jovem de 17 anos também atirou, totalizando cinco disparos", explicou. 
PRISÕES
Polícia prende acusados de matar idosa de 70 anos na Serra. Na foto, Maxsuel dos Santos Nascimento.
O primeiro a ser localizado pela Delegacia Especializada de Homicídios da Serra foi o menor de 16 anos, que o investigava pela participação em outro homicídio. Quando a equipe chegou, no dia 15 de julho deste ano, o próprio adolescente entregou a participação na morte da idosa. Ele perguntou aos policiais: "É sobre o caso da velha?". Desconfiada, a equipe entrou em contato com a DHPM.
Ele confessou o assassinato de Ocilia e, a partir daí, a DHPP Serra chegou ao Maxsuel. Já o menor de 17 anos foi preso na última terça-feira e também confessou o crime. Maxsuel foi autuado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi preso e a pena pode ser aumentada pela idade avançada da vítima. Os menores respondem por ato infracional do mesmo crime e foram internados. 

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