A atitude de miss que facilitou prisão de bandido em Jardim Camburi

Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta

A modelo e miss Espírito Santo 2017, Aline Helmer, de 26 anos, sofreu um sequestro relâmpago com a amiga, na tarde desta segunda-feira (01), depois de sair de um shopping, em Jardim Camburi Vitória . Ela reagiu à ação do bandido e conseguiu acionar a polícia.

De acordo com a vítima, ela estava com uma amiga, de 24 anos, que também é modelo. Elas seguiam para uma prova de roupas para um desfile. Aline saiu de casa, na Serra, às 12h, e encontrou a amiga que também mora na região. As duas decidiram almoçar em um shopping de Jardim Camburi e, por volta das 13h10, foram abordadas enquanto entravam no veículo da miss, um Honda Civic. O suspeito foi identificado pela polícia como Elizio da Silva, 40.

“A rua estava deserta, só tinha um flanelinha. Entrei no lado do motorista e minha amiga sentou no carona. Eu liguei o carro e, quando liguei o ar-condicionado, o vapor estava muito quente, então eu decidi abrir os vidros. Foi nesse momento que ele apareceu apertando o pescoço da minha amiga e abriu a porta”, disse.

A modelo e miss ES 2017, Aline Helmer Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta

A miss relatou que os três ficaram sentados nos bancos da frente do veículo. Enquanto o suspeito dava as coordenadas sobre o que a vítima devia fazer, ele passava a mão na cintura e nas costas da amiga dela.

“Eu disse para ele que precisava tirar meu salto para dirigir, ele concordou e daí começou a me falar como dirigir. Pediu para eu ir até o fim da rua, que era ainda mais deserto. A única certeza que eu tinha era de que eu não iria para lá com ele, então enrolei o máximo que eu pude na esperança de que ele desistisse do que estava fazendo”, contou.

Ainda de acordo com Aline, o suspeito apertou seu ombro com uma mão enquanto passava a mão na amiga dela com a outra mão. Neste momento, a miss percebeu que o bandido não estava armado. Aline então então arrancou com o veículo. Mas, ao contrário da ordem de Elizio, a vítima entrou na rua lateral ao shopping, que é contramão, e foi em direção à 12ª Companhia Independente da Polícia Militar.

Assim que saí com o carro, entrei na contramão e quase bati em outro veículo. Quando vi um posto da PM, puxei o freio de mão, tirei a chave do carro e saí em direção à polícia, gritando por socorro. Acho que o bandido não esperava essa reação, pois ficou parado no carro uns segundos e depois saiu correndo

Segundo a miss, o criminoso conseguiu correr cerca de 100 metros, mas foi alcançado e detido pelos militares. Elizio foi levado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Aline e a amiga também foram para o local para prestar depoimento. “Eu não consegui dirigir, um policial que nos deixou aqui (delegacia). Não sei de onde tirar força para ir embora, já que minha ficha só caiu aqui”, desabafou a miss.

Elizio da Silva foi autuado em flagrante por roubo majorado e pela restrição de liberdade da vítima Crédito: TV Gazeta

Elizio foi autuado em flagrante por roubo majorado e pela restrição de liberdade da vítima, duas vezes. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

ENTREVISTA

Foi sentada no banco da 1ª Delegacia Regional de Vitória que a modelo e miss Aline Helmer, de 26 anos, contou os momentos de pavor que passou.

Como tudo aconteceu?

A gente tinha acabado de entrar no meu carro quando ele chegou. Na hora, eu achei que fosse uma brincadeira, até olhei para ele e ri, mas depois o vi apertando o pescoço da minha amiga e entrando no carro. Foi aí que percebi que era sério.

Qual foi a reação de vocês?

A minha amiga ficou em choque, mas graças a Deus eu consegui manter a calma e pensar.

A orientação da polícia é não reagir em situações assim...

Eu tenho muita fé e acredito que tenha sido um livramento. Apesar de a polícia dizer que não pode reagir a um assalto, eu olhei bem para ele e vi que não tinha arma. Precisava fazer alguma coisa para tirar a gente dali, das mãos daquele homem. Eu não iria para a rua que ele estava mandando.

O que você pensou durante os momentos em que esteve com o suspeito?

Foi horrível, eu nunca passei por algo parecido, tive medo de que ele fizesse algo com a gente, um estupro, não sei. Mas graças a Deus e a minha fé, deu tudo certo e estamos bem. Se ele estivesse armado, não sei como seria.

O que espera com a detenção dele?