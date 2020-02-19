Tenente coronel Glariston Fonseca, comandante do Batalhão de Trânsito da PM Crédito: Elis Carvalho

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar divulgou o balanço da operação do Carnaval de Vitória 2020. Ao todo, foram mais de 1.310 veículos abordados e mais de mil testes de alcoolemia, o que resultou em 70 carteiras da habilitação recolhidas e 280 autos de infração, sendo 85 por reusa de fazer o bafômetro. A mesma operação a acontece no Carnaval oficial.

Para o tenente-coronel Glariston Fonseca, comandante do Batalhão de Trânsito da PM, as operações no Carnaval de Vitória resultaram em um número expressivo. As mesmas operações serão realizadas durante o carnaval nacional a partir da sexta-feira (21), pela manhã, até a quarta-feira (26), no início da tarde. Haverá operações, blitz, e fiscalizações com foco na Lei Seca.

"Iremos abordar diversos condutores na via, com nosso novo equipamento etilômetro passivo. Esse nosso foco na Lei Seca é porque existe uma ligação muito grande do uso de bebida alcoólica na direção com o acidente de trânsito. Evidentemente, no período do carnaval as pessoas fazem mais uso de bebida alcoólica. Nosso foco é fazer entender que bebida e direção não fazem uma boa combinação. Além das consequências que o condutor pode ter de R$2.934,70 e a suspensão da habilitação por 12 meses", afirmou.

Lei Seca: 85 motoristas multados por recusar bafômetro no Carnaval de Vitória Crédito: Elis Carvalho

O tenente coronel completou que toda abordagem do Batalhão de Trânsito e demais unidades da polícia - em trabalho em conjunto, irá atuar abordando motoristas, taxistas, ônibus. "Nosso foco não é só no trânsito, mas na segurança pública em geral", explicou.

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