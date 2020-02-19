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Operação Carnaval

85 motoristas multados por recusar bafômetro no Carnaval de Vitória

Ao todo, foram mais de 1.310 veículos abordados e mais de mil testes de alcoolemia, o que resultou em 70 carteiras da habilitação recolhidas e 280 autos de infração, sendo 85 por reusa de fazer o bafômetro.

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 10:40
Tenente coronel Glariston Fonseca, comandante do Batalhão de Trânsito da PM Crédito: Elis Carvalho
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar divulgou o balanço da operação do Carnaval de Vitória 2020. Ao todo, foram mais de 1.310 veículos abordados e mais de mil testes de alcoolemia, o que resultou em 70 carteiras da habilitação recolhidas e 280 autos de infração, sendo 85 por reusa de fazer o bafômetro. A mesma operação a acontece no Carnaval oficial. 
Para o tenente-coronel Glariston Fonseca, comandante do Batalhão de Trânsito da PM, as operações no Carnaval de Vitória resultaram em um número expressivo. As mesmas operações serão realizadas durante o carnaval nacional a partir da sexta-feira (21), pela manhã, até a quarta-feira (26), no início da tarde. Haverá operações, blitz, e fiscalizações com foco na Lei Seca.
"Iremos abordar diversos condutores na via, com nosso novo equipamento etilômetro passivo. Esse nosso foco na Lei Seca é porque existe uma ligação muito grande do uso de bebida alcoólica na direção com o acidente de trânsito.  Evidentemente, no período do carnaval as pessoas fazem mais uso de bebida alcoólica. Nosso foco é fazer entender que bebida e direção não fazem uma boa combinação. Além das consequências que o condutor pode ter de R$2.934,70 e a suspensão da habilitação por 12 meses", afirmou.
Lei Seca: 85 motoristas multados por recusar bafômetro no Carnaval de Vitória Crédito: Elis Carvalho
O tenente coronel completou que toda abordagem do Batalhão de Trânsito e demais unidades da polícia - em trabalho em conjunto, irá atuar abordando motoristas, taxistas, ônibus. "Nosso foco não é só no trânsito, mas na segurança pública em geral", explicou. 

DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTORISTAS ANTES DE VIAJAR

  • Fazer a revisão do veículo antes de viajar
  • Avaliar as condições físicas do condutor
  • Sempre usar o cinto de segurança
  • Ter atenção aos limites de velocidade
  • Manter a distância segura do veículo da frente
  • Respeitar a Lei Seca
  • Dirigir de forma preventiva e responsável

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