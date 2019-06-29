Motorista que atropelou ciclistas se recusou a fazer teste do bafômetro

Quatro ciclistas são atropelados na Rodovia do Sol na manhã deste sábado (29) Crédito: Bernardo Coutinho

O motorista de um Renault Logan prata, identificado como um cozinheiro, de 21 anos, atropelou cinco ciclistas na Rodovia do Sol, na altura da região de Retiro do Congo, em Vila Velha, e se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi encaminhado à delegacia, depois levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer exames.

O motorista, identificado como Rawlinson Carlos Soares, cozinheiro e estudante de Gastronomia, de 21 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso. A amiga dele, a garçonete Daniela Lima dos Santos, 26, que também estava no veículo no momento do acidente, também foi presa.

Rodosol, duas ambulâncias atenderam a ocorrência e o trânsito não foi afetado. Segundo a Polícia Civil, Rawlinson foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez, na direção de veículo automotor. A conduzida Daniela Lima dos Santos foi autuada em flagrante como coautora pelo mesmo crime. Ambos serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. Cinco ciclistas foram atropelados por um carro por volta de 6h20 deste sábado (29), próximo a uma lanchonete na Rodovia do Sol, no sentido Guarapari. De acordo com a assessoria da, duas ambulâncias atenderam a ocorrência e o trânsito não foi afetado.

Segundo informações da PM, um grupo de 20 ciclistas seguia pelo acostamento no lado direito quando o motorista do Renault Logan de cor prata, que seguia na pista da esquerda, teria perdido o controle, atravessando a via e atingindo cinco ciclistas.

No carro estavam o motorista, que se negou a fazer o teste do bafômetro, e uma mulher. Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha e, segundo a PM, os dois apresentavam sinais de embriaguez. O rapaz de 21 anos foi encaminhado ao DML para fazer exames.

Polícia Militar, todas as cinco vítimas, dentre elas duas em estado mais grave e também um soldado da Polícia Militar, foram socorridas pelo Samu e por equipes da Rodosol e encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Vitória. Ainda de acordo com a, todas as cinco vítimas, dentre elas duas em estado mais grave e também um soldado da Polícia Militar, foram socorridas pelo Samu e por equipes da Rodosol e encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Vitória.

Ciclistas que estavam no local do acidente relataram que uma das vítimas, uma mulher, identificada como Marília Barbosa, foi arremessada para o alto e caiu no acostamento. Ela apresentava ferimentos na cabeça e foi socorrida por uma ambulância da Rodosol.

NOTA DE REPÚDIO

Em nota divulgada por redes sociais, a Federação Espírito Santense de Ciclismo (Fesc), afirma protestar veementemente contra a atitude do motorista que provocou o acidente na Rodovia do Sol, na manhã deste sábado (29), que deixou pelo menos 5 ciclistas feridos. Leia a nota na íntegra:

"A FESC – Federação Espírito Santense de Ciclismo, vem a público protestar veementemente contra a atitude do motorista que provocou o acidente na Rodovia do Sol, nesta manhã (29/06), o que deixou pelo menos 5 ciclistas feridos. É inadmissível imaginar que os ciclistas capixabas não podem fazer uso de sua atividade ciclística sem o medo de acontecer uma atitude como esta vivida hoje. Nossos ciclistas, são pessoas de bem, que utilizam a bike para atividades de lazer, descontração e para treinamento em competições esportivas.

Repudiamos o desrespeito com a Vida de nossos ciclistas, para nós, beber e assumir a direção ao volante é uma atitude criminosa e que as autoridades capixabas que possuem a função de investigar, acusar e condenar, façam valer esse dever com o rigor necessário, não podemos mais conviver com atitudes como estas e ver que o único condenado seja nossos ciclistas com as sequelas que tal fato ocasionam em nossas vidas.

Pedimos as autoridades capixabas a começar pelo delegado que será responsável pelas investigações que o faça com o rigor da Lei, iremos acompanhar de perto o desenrolar dessa história".

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