50 cidades do Espírito Santo sem homicídios em janeiro

é a que mais registrou mortes violentas: foram 66 nas sete cidades (Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, Fundão e Guarapari). Logo depois, vem a região Nordeste, que registrou 14 vítimas; e a região, que contabilizou oito homicídios. Com as menores taxas da criminalidade aparecem, empatadas, as regiões Serrana e, com cinco mortes cada; e a região, também com cinco homicídios.