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Caso Marielle

'Prisão dos envolvidos no caso Marielle talvez aconteça neste mês', diz governador

Outra novidade é a retomada e reanálise de inquéritos de homicídios dos últimos 20 anos que não foram elucidados

Publicado em 

12 jan 2019 às 15:27

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 15:27

Vereadora Marielle Franco foi assassinada em março Crédito: Mário Vasconcellos/CMR
O governador Wilson Witzel afirmou, em entrevista coletiva após reunião do secretariado, que os envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes podem ser presos ainda neste mês. O caso aconteceu no dia 14 de março do ano passado e já são quase dez meses sem respostas.
"O caso Marielle está próximo sim de uma solução, não tenho atribuição legal para olhar os autos do processo que estão sob sigilo. Só quem pode ter isso são os delegados lotados na delegacia. A informação que eu tenho é a que a solução do caso e a prisão dos envolvidos talvez aconteça até o final desse mês. Agora quem está envolvido, eu não sei", afirmou o governador.
O titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), Giniton Lages, está cuidando exclusivamente da apuração dos assassinatos. Outra novidade é a retomada e reanálise de inquéritos de homicídios dos últimos 20 anos que não foram elucidados. Entre eles, estão assassinatos cometidos pela milícia e a mando da contravenção. Entre os casos, estão os homicídios do presidente da Portela Marcos Falcon, em 2016; o do sargento da reserva Geraldo Pereira, no mesmo ano; e o do contraventor Haylton Carlos Gomes Escafura, em 2017.
Um dos alvos da Delegacia de Homicídios da Capital (DH), nas operações realizadas em dois estados nesta quinta-feira, é um especialista em clonagem de veículos. O homem é suspeito de ter ligação com o assassinato da vereadora Marielle. A partir desta prisão, os investigadores querem obter provas contra os integrantes do Escritório do Crime, grupo de matadores de aluguel formado principalmente por policiais expulsos da PM. Pelo menos 15 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça contra a quadrilha de clonagem de carros.

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