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Investigação

Um crime, duas versões: as contradições da morte que gerou protestos no ES

Quase um mês após a morte de Cheslley de Oliveira Trabach, as divergências sobre o que aconteceu na manhã que o jovem foi morto ainda não foram esclarecidas pela polícia
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

31 mai 2019 às 01:16

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 01:16

Chesley de Oliveira Trabach, de 18 anos, foi morto durante um confronto com a polícia. Crédito: Arquivo Pessoal
Vinte e nove dias após Cheslley de Oliveira Trabach, de 20 anos, ser morto a tiros em um suposto confronto com  policiais militares, no bairro Vila Independência, em Cariacica, o caso continua cercado de versões contraditórias. Enquanto a Polícia Militar afirma que o rapaz trocou tiros com a guarnição que fazia patrulha na região, os familiares do jovem acreditam que o caso se trata de uma execução. 
E o desafio de reconstruir os últimos passos do jovem e chegar ao que realmente aconteceu está a cargo da Polícia Civil. Na últimas semanas, pelo menos cinco testemunhas foram ouvidas no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Entre os depoimentos, estava o primo e a namorada de Cheslley, que foram os últimos a verem o rapaz com vida. 
Cheslley foi morto por volta das 8h30, do dia 7 de maio de 2019. A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por dois indivíduos em uma moto, que dispararam contra a guarnição. A PM diz ter revidado, acertando três tiros em Cheslley. Ainda segundo a corporação, o jovem estava com um revólver calibre 38, com cinco munições.
De acordo a PM, os militares socorreram Cheslley e o levaram ao Pronto Atendimento de Alto Lage, mas ele acabou morrendo. Revoltados com o acontecimento, moradores e comerciantes do bairro Mucuri, vizinho de Vila Independência, realizaram um protesto na Rodovia do Contorno. Na ocasião, manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam os dois sentidos das via para impedir a passagem de motoristas.
VÍDEO
ÚLTIMOS PASSOS
De acordo com a namorada de Cheslley, uma jovem de 18 anos, os dois passaram a noite juntos na casa dela, em Vila Independência. O jovem acordou antes da namorada, pela manhã, e saiu da casa dela de moto. Depois, ele seguiu para um posto de combustível, na entrada do bairro. No local, ele encontrou um primo, por volta de 7h20.
Em depoimento, o primo contou que estava no posto, também em uma moto. Os dois conversaram por alguns minutos e seguiram juntos em direção ao trabalho do primo, no bairro Santo Antônio, ainda em Cariacica. Perguntado em depoimento porque Cheslley o acompanhou, a testemunha afirmou não saber o motivo, mas disse que os dois foram juntos, cada um em uma moto, até o trevo de Santana, na BR 101. Ele conta que a partir daquele ponto os dois se separaram. O primo seguiu para o trabalho e Cheslley seguiu outro destino.
O comerciante Welton de Jesus Tabach, 39 anos, pai do jovem morto, contou que o filho era apaixonado por motos desde muito novo e gostava de andar pelos bairros da região. "Acredito que ele acompanhou o primo só para andar de moto mesmo. Ele amava isso. Tanto que nos dias anteriores a morte dele eu prometi que iria pagar a carteira da habilitação dele e comprar uma motocicleta mais nova. Mas não deu tempo. São vários sonhos que viraram nada", lamentou.
> Pai de jovem morto durante ação policial em Cariacica contesta versão
ENTENDA AS DIVERGÊNCIAS
Comparsa
Polícia Militar: De acordo com a PM, a ocorrência teve início quando policiais faziam patrulhamento no bairro Santana, em Cariacica, e viram dois suspeitos em uma moto. Os militares afirmam, ainda, que o garupa estava com uma arma nas mãos.
Os militares completam que ao verem a viatura, os suspeitos fugiram no sentido da rodovia José Sette. Os policiais foram atrás, em perseguição, e avisaram por rádio para que outras viaturas fizessem um cerco aos motoqueiros.
> Clima de tensão após morte em confronto policial em Cariacica
Os PMs afirmam que os suspeitos entraram em Vila Independência e, ao passarem pela rua Santana, desceram da moto e atiraram contra os militares, que revidaram. Ainda segundo os policiais, o garupa fugiu por um matagal, enquanto Cheslley caiu baleado, próximo a moto.
Moradores e família: Moradores da região afirmam que viram Cheslley andando de moto pelo bairro segundos antes dele ser morto. De acordo com as testemunhas, em todo momento ele estava sozinho na motocicleta. 
O primo de Cheslley, um dos últimos ao ver o rapaz com vida, também contou que viu o jovem sozinho na moto. Cerca de uma hora antes do crime, ele passou com a motocicleta pelo trevo de Santana, na BR 101.
Já Welton afirma que a rua Santana, onde o filho caiu morto, é residencial e não há local de mata, como descrito pelos policiais como rota de fuga do suposto comparsa de Cheslley. "Que comparsa é esse que ninguém viu? Como que mataram meu filho com três tiros e deixaram o cúmplice escapar?", indaga. 
Polícia Civil: A reportagem teve acesso a parte do inquérito do caso, onde há um print de imagens de um circuito de videomonitoramento. Segundo os investigadores, a distância e o ângulo das imagens prejudicaram o registro do caso. Porém, é possível ver o capacete de Cheslley quando ele descia a rua. Segundo o inquérito, "é possível ver apenas um capacete em movimento". 
Cor das camisas
Polícia Militar: De acordo com o depoimento dos policiais militares, o piloto estava com camisa branca e o garupa com camisa preta. Cheslley seria o suspeito de camisa branca. Os PMs afirmam que o comparsa, de camisa preta, estava com uma arma nas mãos, atirou contra os policiais e conseguiu fugir. 
Família e testemunhas: Segundo os familiares, Cheslley foi visto pela última vez com uma camisa azul, estampada. Nenhuma outra peça de roupa foi encontrada próxima ao corpo. 
> Cariacica: vídeo mostra policiais colocando baleado em viatura
Prestação de socorro
Polícia Militar: Os militares contaram em depoimento que levaram o jovem ainda com vida ao Pronto Atendimento de Alto Lage. No local foi constatado que ele estava morto, com dois tiros na região do tórax e um no braço. As imagens gravadas por moradores mostram que o rapaz é colocado pelos PMs no compartimento dos presos.
Familiares e Moradores: Um vídeo gravado por um morador mostra o momento em que Cheslley é colocado, baleado, dentro de uma viatura da PM. Enquanto os policiais carregam o corpo do jovem desacordado, moradores gritavam que ele era trabalhador e já estava morto. 
Polícia Militar: Indagado sobre a versão de moradores, de que Cheslley estava morto quando foi colocado na viatura, o Tenente Sanderlei, relações públicas do 7º Batalhão da Polícia Militar (Cariacica), disse que apenas exames poderão confirmar isso. Perguntado se é comum que PMs socorram baleados, ele respondeu que sim. “Nesse caso, em virtude do ferimento ser proveniente de disparo de arma de fogo e da possibilidade real do óbito antes da chegada da equipe do Samu, houve a opção por parte dos policiais em socorrer o baleado. Faz parte do procedimento”, disse.
Protesto de moradores do bairro Mucuri, em Cariacica, interditaram completamente um trecho da Rodovia do Contorno. Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Revólver calibre 38
Polícia Militar: Segundo os policiais, após ser baleado, Cheslley caiu próximo a moto com um revólver calibre 38, com uma cápsula deflagrada e quatro intactas. A arma e as cápsulas foram entregues à Polícia Civil. 
Família e testemunhas: O pai de Cheslley afirma que tinha uma relação próxima com o jovem e que saberia caso ele tivesse uma arma. “Meu filho nunca teve arma. Ele estava sempre fazendo um trabalho de forma honesta, banhando e vendendo cordões, entregando lanche, me ajudando no bar... Várias pessoas estavam filmando a cena do crime e em nenhum momento viram uma arma com o meu filho, nem perto dele, nem perto da moto. De onde surgiu esse revólver? Mesmo se estivesse na cintura, iria cair da forma como carregaram e jogaram meu filho no camburão”, disse.
Letra de Chesley de Oliveira Trabach, 18 anos. Crédito: Divulgação
Pólvora nas mãos
Polícia Civil: Por nota, a PC divulgou, na época do crime, que “foi realizado o exame residuográfico do suspeito, que deu positivo, ou seja havia pólvora nas mãos do suspeito". De acordo com uma fonte da Polícia Civil, o laudo aponta que a pólvora estava na mão direita de Cheslley.
Advogada da família: Para a advogada Gizelly Bicalho, não faz sentido que Cheslley atirasse com a mão direita enquanto dirigia porque ele era canhoto. "O Cheslley nunca teve envolvimento com a criminalidade, não tinha armas e tem o histórico de ser uma pessoa que estava sempre trabalhando em vários lugares, de forma honesta. Como ele atiraria com a mão direita se ele era canhoto? Uma perícia na assinatura dele pode mostrar isso. A letra, inclinada para esquerda, é comum em pessoas canhotas".
 
 

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