PF mira suposto esquema de corrupção na saúde no Sul do ES

A Polícia Federal realizou, na manhã desta sexta-feira (19), uma operação contra um suposto esquema de corrupção na área da saúde no município de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Guaçuí e também em Vitória e na Serra, além do bloqueio de bens e valores dos investigados. Em um dos endereços, foram apreendidos R$ 113,9 mil em espécie.





De acordo com informações apuradas por A Gazeta, a suposta fraude ocorreu em contratos firmados com a Santa Casa de Guaçuí, que é uma entidade filantrópica com administração própria. Utiliza recursos públicos, para prestar atendimento, mas sem gestão direta do Executivo estadual ou municipal.





Em nota à reportagem, a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí afirmou que não é alvo da operação. Segundo a instituição, a investigação estaria relacionada exclusivamente a uma empresa fornecedora de equipamentos médicos (veja nota na íntegra abaixo).





Conforme informações da Polícia Federal, a investigação começou com a análise de elementos obtidos em apuração anterior que indicavam a possibilidade de irregularidades em contratos para aquisição de materiais hospitalares com recursos públicos destinados à saúde.





As investigações indicam que, entre os anos de 2016 e 2024, contratos públicos teriam sido fraudados por meio de superfaturamento e direcionamento de contratações, possibilitando o pagamento de vantagens indevidas a agente público que exercia função de diretor na Santa Casa de Guaçuí, naquele período.





O nome do ex-diretor não foi divulgado pela PF.





Até o momento, ainda segundo a Polícia Federal, os dados apurados indicam a possível atuação conjunta entre agentes públicos e particulares para viabilizar o esquema criminoso, hipótese que continua sendo objeto de aprofundamento no curso das investigações.





Por nota, a Prefeitura de Guaçuí destacou que nenhum órgão da administração municipal foi alvo da operação da PF deflagrada nesta sexta (19). Reforçou ainda que os fatos apurados envolvem contratações realizadas pela Santa Casa de Misericórdia entre 2016 e 2024, período que não corresponde à atual gestão, que assumiu o município em 2025.





A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) também salientou que a gestão da Santa Casa é feita pela própria instituição e que a pasta mantém contratos de serviços com diversos hospitais filantrópicos do Espírito Santo. Acrescentou que não foi acionada pelos órgãos responsáveis pela investigação em questão, mas se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos ou colaborar com as autoridades competentes, caso seja solicitada.