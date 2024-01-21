Morre o ex-prefeito de Alegre, Ary Fiorezi de Oliveira, aos 105 anos

Morreu o ex-prefeito de Alegre, Ary Fiorezi de Oliveira, aos 105 anos. A prefeitura do município informou o falecimento por meio das redes sociais neste domingo (21). Por causa da perda, a administração municipal decretou luto oficial de três dias.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, também prestou solidariedade aos familiares e amigos, em uma mensagem em seu perfil na rede social.

Perdemos o amigo, ex Prefeito de Alegre Ary Fiorezi de Oliveira. Foram mais de 100 anos de vida dedicada ao bem estar da população do Alegre. Deus conforte os corações dos familiares e amigos.

O ex-gestor municipal nasceu em 26 de maio de 1918 na cidade de Pirapetinga, em Minas Gerais. Em 1921, chegou na cidade de Alegre, aos três anos com a sua família e, desde jovem, dedicou-se a vida no comércio. Como político, teve duas passagens pelo executivo, uma como prefeito (1954-1959) e outra como vice-prefeito.