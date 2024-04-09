Morre o empresário do setor de rochas ornamentais Mário Imbrosi

Morreu nesta terça-feira (9) aos 70 anos o empresário do setor de rochas ornamentais Mário Imbroisi, que atuava no Noroeste do Espírito Santo.

Imbroisi atuava como presidente executivo da Associação Noroeste de Produtores de Pedras Ornamentais (Anpo-ES) e como vice-presidente do Conselho Deliberativo Nacional e vice-presidente de Mineração e Meio Ambiente da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (Abirochas).

"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Mário Agostinho Imbroisi, querido parceiro e amigo. Mário trabalhou incansavelmente pelo setor capixaba e brasileiro de rochas ornamentais", informou a Anpo-ES.

"Mário trabalhou incansavelmente pelo setor capixaba e brasileiro de rochas ornamentais", lamentou a Abirochas, nas redes sociais.