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Obituário

1953
2024
Morre o empresário do setor de rochas ornamentais Mário Imbrosi
O empresário tinha 70 anos e era presidente executivo da Associação Noroeste de Produtores de Pedras Ornamentais

Redação de A Gazeta

Publicado em

09 abr 2024 às 19:39
Morreu nesta terça-feira (9) aos 70 anos o empresário do setor de rochas ornamentais Mário Imbroisi, que atuava no Noroeste do Espírito Santo.
Imbroisi atuava como presidente executivo da Associação Noroeste de Produtores de Pedras Ornamentais (Anpo-ES) e como vice-presidente do Conselho Deliberativo Nacional e vice-presidente de Mineração e Meio Ambiente da Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais (Abirochas). 
"Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Mário Agostinho Imbroisi, querido parceiro e amigo. Mário trabalhou incansavelmente pelo setor capixaba e brasileiro de rochas ornamentais", informou a Anpo-ES.
"Mário trabalhou incansavelmente pelo setor capixaba e brasileiro de rochas ornamentais", lamentou a Abirochas, nas redes sociais.
O velório e sepultamento foi realizado na tarde desta terça-feira (9), no Cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. 

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