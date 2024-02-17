Morre aos 88 anos Milton Melo, ex-prefeito de Cariacica

Milton da Rocha Melo ficou à frente da prefeitura por quase três anos no período entre abril de 1987 e janeiro de 1989, após ter sido presidente da Câmara Municipal.

O velório está programado para acontecer a partir das 7h30 deste domingo (18) no saguão da sede da Prefeitura de Cariacica, em Alto Lage. O sepultamento será as 16h30 de domingo (18) no Cemitério de Alto Lage.