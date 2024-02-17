Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image

Obituário

1935
2024
Morre aos 88 anos Milton Melo, ex-prefeito de Cariacica
Milton da Rocha Melo ficou à frente da prefeitura por quase três anos no período entre abril de 1987 e janeiro de 1989

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 20:03

Publicado em

17 fev 2024 às 20:03
Morreu na manhã neste sábado (17), aos 88 anos, o ex-prefeito de Cariacica Milton da Rocha Melo. Diante do falecimento, a Prefeitura de Cariacica decretou luto oficial por três dias. O prefeito Euclério Sampaio lamentou a perda do ex-prefeito nas redes sociais.
Milton da Rocha Melo ficou à frente da prefeitura por quase três anos no período entre abril de 1987 e janeiro de 1989, após ter sido presidente da Câmara Municipal.
O velório está programado para acontecer a partir das 7h30 deste domingo (18) no saguão da sede da Prefeitura de Cariacica, em Alto Lage. O sepultamento será as 16h30 de domingo (18) no Cemitério de Alto Lage.

Veja Também

Pai acompanha busca de filho desaparecido em rio de Castelo

Cezar Hilal: avenida sofre com alagamentos há mais de 50 anos

A Gazeta integra o

Saiba mais
Cariacica Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança