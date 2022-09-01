Morre o artista plástico Raphael Samú, maior mosaicista brasileiro

Morreu nesta quarta-feira (31), aos 92 anos, o artista plástico Raphael Samú, conhecido como o maior mosaicista brasileiro. Nascido em 9 de outubro de 1929, em São Paulo, ele vivia no Espírito Santo desde 1961, quando chegou ao Estado para assumir o cargo de professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde também foi diretor do Centro de Artes por décadas.
Entre as obras do Mestre Samú, como era conhecido nacionalmente, está o mural da Ufes, onde ele contribuiu para a formação de diversos artistas. O artista deixa esposa, a ex-professora de Artes da Ufes Jerusa Gueiros Samú, os filhos Fábio Gueiros Samú e a filha Miriam Gueiros Samú Amiel, além dos netos Victor Raphael, Lucas, Gabriel e Sara Sofia.
Um culto em homenagem ao artista será realizado nesta quinta-feira (01/09), às 14 horas, na Igreja Cristã Maranata da Praia da Costa, localizada na Rua São Paulo, número 1.078, em Vila Velha. O funeral será às 16 horas, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.