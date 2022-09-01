Morre o artista plástico Raphael Samú, maior mosaicista brasileiro

Morreu nesta quarta-feira (31), aos 92 anos, o artista plástico Raphael Samú, conhecido como o maior mosaicista brasileiro. Nascido em 9 de outubro de 1929, em São Paulo, ele vivia no Espírito Santo desde 1961, quando chegou ao Estado para assumir o cargo de professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde também foi diretor do Centro de Artes por décadas.