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Obituário

Morre o artista plástico Raphael Samú, maior mosaicista brasileiro

Comunicado feito pela família Samú

Publicado em 

31 ago 2022 às 22:36

Publicado em 31 de Agosto de 2022 às 22:36

O artista plástico Raphael Samu tinha 92 anos
O artista plástico Raphael Samu tinha 92 anos Crédito: Divulgação
Morreu nesta quarta-feira (31), aos 92 anos, o artista plástico Raphael Samú, conhecido como o maior mosaicista brasileiro. Nascido em 9 de outubro de 1929, em São Paulo, ele vivia no Espírito Santo desde 1961, quando chegou ao Estado para assumir o cargo de  professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde também foi diretor do Centro de Artes por décadas.
Entre as obras do Mestre Samú, como era conhecido nacionalmente, está o mural da Ufes, onde ele contribuiu para a formação de diversos artistas.  O artista deixa esposa, a ex-professora de Artes da Ufes Jerusa Gueiros Samú, os filhos Fábio Gueiros Samú e a filha Miriam Gueiros Samú Amiel, além dos netos Victor Raphael, Lucas, Gabriel e Sara Sofia.
Um culto em homenagem ao artista será realizado nesta quinta-feira (01/09), às 14 horas, na Igreja Cristã Maranata da Praia da Costa, localizada na Rua São Paulo, número 1.078, em Vila Velha. O funeral será às 16 horas, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, em Vila Velha.
Culto será realizado nesta quinta-feira (1/09) Igreja Cristã Maranata
Culto será realizado nesta quinta-feira (1/09) Igreja Cristã Maranata Crédito: Divulgação

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