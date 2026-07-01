Morre em Colatina o ex-vereador Jonas Côgo

Morreu nesta quarta-feira (1º) em Colatina, no Noroeste capixaba, o ex-vereador do município Jonas Côgo. Aos 81 anos, ele também foi agricultor e caminhoneiro e teve passagem pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
A trajetória política foi iniciada na década de 1980, a princípio, no PT, partido pelo qual se elegeu vereador em 1982. Cinco anos mais tarde, passou a integrar os quadros do PSB, no qual, segundo os dirigentes partidários, construiu uma história de intensa militância e dedicação à organização da legenda em todo o norte capixaba.
"Ao longo de sua caminhada, também contribuiu com a gestão pública estadual, tendo atuado como dirigente na Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), período em que o então vice-governador Renato Casagrande exercia a função de secretário", pontua o PSB-ES, em nota de pesar divulgada nas redes sociais do partido, fazendo referência ao período em que esteve na direção do Idaf no governo de Vitor Buaiz.
Para o PSB, Jonas Côgo teve uma atuação firme, leal e comprometida e deixa um legado importante para o partido e para a política do Espírito Santo.
Também pelas redes sociais, o ex-governador Renato Casagrande lamentou a morte de Jonas, a quem se referiu como amigo e um homem leal e generoso. "Deixou sua marca na vida pública como dirigente do PSB e diretor-presidente do Idaf, mas, para mim, ficará eternizado sobretudo pela amizade verdadeira que construímos ao longo dos anos. Sua partida deixa um vazio imenso", diz Casagrande em um trecho da publicação.
O ex-deputado estadual Cláudio Vereza (PT) também registrou uma homenagem nas redes sociais. Ele tratava o ex-vereador como "tio" e relembrou parte da trajetória de Jonas, tanto na política quanto na vida pessoal.
Entre as inúmeras citações, Vereza pontuou que Jonas foi um pequeno agricultor, caminhoneiro de luta pelo Brasil afora e cidadão de consciência política avançada, sempre ligado aos mais sofridos. Destaca também sua enorme fé e a paixão pelo Fluminense.
"Vereador exemplar, sempre lutando por ideais sociais", continua o ex-deputado, lembrando, ainda, que Jonas lutou pela emancipação de Governador Lindenberg, onde nasceu e que, em 1998, acabou desmembrado de Colatina e se tornou um município.
O corpo foi velado na Capela de São Silvano, em Colatina, e depois seguiu em cortejo para o Córrego 51, em Governador Lindenberg, para ser enterrado.