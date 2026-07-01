Morre em Colatina o ex-vereador Jonas Côgo

Sua partida deixa um vazio imenso", diz Casagrande em um trecho da publicação.

"Deixou sua marca na vida pública como dirigente do PSB e diretor-presidente do Idaf, mas, para mim, ficará eternizado sobretudo pela amizade verdadeira que construímos ao longo dos anos.

Para o PSB, Jonas Côgo teve uma atuação firme, leal e comprometida e deixa um legado importante para o partido e para a política do Espírito Santo.

Para o PSB, Jonas Côgo teve uma atuação firme, leal e comprometida e deixa um legado importante para o partido e para a política do Espírito Santo.

construiu uma história de intensa militância e dedicação à organização da legenda em todo o norte capixaba.

O ex-deputado estadual Cláudio Vereza (PT) também registrou uma homenagem nas redes sociais. Ele tratava o ex-vereador como "tio" e relembrou parte da trajetória de Jonas, tanto na política quanto na vida pessoal.





Entre as inúmeras citações, Vereza pontuou que Jonas foi um pequeno agricultor, caminhoneiro de luta pelo Brasil afora e cidadão de consciência política avançada, sempre ligado aos mais sofridos. Destaca também sua enorme fé e a paixão pelo Fluminense.





"Vereador exemplar, sempre lutando por ideais sociais", continua o ex-deputado, lembrando, ainda, que Jonas lutou pela emancipação de Governador Lindenberg, onde nasceu e que, em 1998, acabou desmembrado de Colatina e se tornou um município.



