Morre aos 89 anos Ilo Coelho, ex-vice-prefeito de Cachoeiro

Morreu na manhã desta segunda-feira (28), o ex-vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Ilo Coelho, de 89 anos. Segundo o filho dele, Rômulo Coelho, o pai faleceu em casa, no distrito de Conduru, enquanto estava dormindo, por causas naturais.
Ilo foi vice-prefeito na gestão de Roberto Valadão, entre 1983 e 1988. Ele também foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores do município. Ele deixou a esposa Yvonne Salles Coelho, de 89 anos, de um casamento que já durava 60 anos.
O velório foi realizado na tarde desta segunda, no cemitério de Conduru. Para Rômulo, o pai vai fazer muita falta. “Era um pai muito querido, o herói e o espelho da família”, disse.
Ao todo, Ilo teve cinco filhos, sendo eles Rômulo Coelho, Ricardo Coelho, Silvia Coelho, o ex-vereador Marcos Coelho – que, assim como o pai, também já foi presidente da Câmara –, e o ex-vereador Silvio Coelho, conhecido como Silvinho, que morreu devido as complicações causadas pela Covid-19 no dia 4 de junho de 2021.