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Obituário

1933
2022
Morre aos 89 anos Ilo Coelho, ex-vice-prefeito de Cachoeiro
Ilo também já foi presidente da Câmara de Vereadores do município. Ele morreu em casa, enquanto dormia, por causas naturais

Lara Mireny

Repórter

Publicado em

28 nov 2022 às 19:07
Morreu na manhã desta segunda-feira (28), o ex-vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Ilo Coelho, de 89 anos. Segundo o filho dele, Rômulo Coelho, o pai faleceu em casa, no distrito de Conduru, enquanto estava dormindo, por causas naturais.
Ilo foi vice-prefeito na gestão de Roberto Valadão, entre 1983 e 1988. Ele também foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores do município. Ele deixou a esposa Yvonne Salles Coelho, de 89 anos, de um casamento que já durava 60 anos.
O velório foi realizado na tarde desta segunda, no cemitério de Conduru. Para Rômulo, o pai vai fazer muita falta. “Era um pai muito querido, o herói e o espelho da família”, disse.
Ao todo, Ilo teve cinco filhos, sendo eles Rômulo Coelho, Ricardo Coelho, Silvia Coelho, o ex-vereador Marcos Coelho – que, assim como o pai, também já foi presidente da Câmara –, e o ex-vereador Silvio Coelho, conhecido como Silvinho, que morreu devido as complicações causadas pela Covid-19 no dia 4 de junho de 2021.

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