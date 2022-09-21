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Falecimento

Ex-reitor da Ufes, Rômulo Augusto Penina morre aos 87 anos

Dentista por formação, ele era sócio-fundador da Faculdade Multivix e lecionou durante 35 anos na Ufes; Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de três dias
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 set 2022 às 22:03

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 22:03

Prefeitura de Vitória decretou luto oficial de três dias pela morte de Penina, que faleceu aos 87 anos, nesta terça-feira (20)
Penina deu aulas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) durante 35 anos Crédito: Divulgação | Multivix
O cirurgião-dentista Rômulo Augusto Penina morreu, nesta terça-feira (20), aos 87 anos. Ele era ex-professor e ex-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), além de sócio-fundador da Faculdade Multivix. A causa do falecimento não foi informada pela família.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, Penina foi graduado pela Ufes e lecionou durante 35 anos na universidade. Os dois mandatos dele como reitor foram nos períodos de 1980 a 1984, e de 1988 a 1992.
Além disso, ele ocupou o cargo de presidente-executivo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPAJM) e de presidente da Associação Brasileira dos Institutos de Previdência dos Estados e Municípios (Abipem). Assim como chegou a escrever artigos para A Gazeta.
O velório de Rômulo Augusto Penina está marcado para começar às 23h desta terça-feira (20) e terminar às 11h desta quarta-feira (21), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra.

GOVERNO DO ES E VITÓRIA DECRETAM LUTO

A Prefeitura de Vitória decretou três dias de luto oficial, a contar desta quarta-feira (21). "A Prefeitura de Vitória lamenta o falecimento do senhor Rômulo Penina, que deixou como legado a contribuição para o ensino superior público e particular no Brasil", diz a nota de pesar.
O governo do Espírito Santo também decretou três dias de luto oficial pelo falecimento de Rômulo Penina. O decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (21).
No Twitter, Casagrande lamentou o falecimento do ex-reitor da Ufes e o classificou como um "grande capixaba que muito contribuiu para a educação" do Brasil.

Multivix lamenta morte de sócio-fundador

"O Grupo Multivix manifesta imenso pesar pelo falecimento do senhor Rômulo Augusto Penina, cuja trajetória tem profícua ligação com a construção da educação capixaba. Rômulo foi professor da Ufes durante 35 anos, foi reitor da universidade por dois mandatos, entre outras funções importantes na universidade. Além disso, foi sócio-fundador da Faculdade Multivix, grande apoiador da educação, marido e pai exemplar. Neste momento de profunda tristeza, toda a Multivix expressa as mais sinceras condolências à família e amigos."

Nota de pesar

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