Ex-reitor da Ufes, Rômulo Augusto Penina morre aos 87 anos

"O Grupo Multivix manifesta imenso pesar pelo falecimento do senhor Rômulo Augusto Penina, cuja trajetória tem profícua ligação com a construção da educação capixaba. Rômulo foi professor da Ufes durante 35 anos, foi reitor da universidade por dois mandatos, entre outras funções importantes na universidade. Além disso, foi sócio-fundador da Faculdade Multivix, grande apoiador da educação, marido e pai exemplar. Neste momento de profunda tristeza, toda a Multivix expressa as mais sinceras condolências à família e amigos."