Ex-reitor da Ufes, Rômulo Augusto Penina morre aos 87 anos

O cirurgião-dentista Rômulo Augusto Penina morreu, nesta terça-feira (20), aos 87 anos. Ele era ex-professor e ex-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
, além de sócio-fundador da Faculdade Multivix. A causa do falecimento não foi informada pela família.
De acordo com a Prefeitura de Vitória
, Penina foi graduado pela Ufes
e lecionou durante 35 anos na universidade. Os dois mandatos dele como reitor foram nos períodos de 1980 a 1984, e de 1988 a 1992.
Além disso, ele ocupou o cargo de presidente-executivo do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPAJM) e de presidente da Associação Brasileira dos Institutos de Previdência dos Estados e Municípios (Abipem). Assim como chegou a escrever artigos para A Gazeta.
O velório de Rômulo Augusto Penina está marcado para começar às 23h desta terça-feira (20) e terminar às 11h desta quarta-feira (21), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra
.
A Prefeitura de Vitória
decretou três dias de luto oficial, a contar desta quarta-feira (21). "A Prefeitura de Vitória
lamenta o falecimento do senhor Rômulo Penina, que deixou como legado a contribuição para o ensino superior público e particular no Brasil", diz a nota de pesar.
O governo do Espírito Santo também decretou três dias de luto oficial pelo falecimento de Rômulo Penina. O decreto assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB)
foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (21).
No Twitter, Casagrande lamentou o falecimento do ex-reitor da Ufes
e o classificou como um "grande capixaba que muito contribuiu para a educação" do Brasil.