Morreu nesta quinta-feira (2) aos 75 anos o ex-prefeito de Guaçuí , no Sul do Espírito Santo , e ex-secretário estadual Luiz Ferraz Moulin. O óbito foi confirmado pela prefeitura do município. A causa da mortenão foi divulgada.

Moulin era advogado, sociólogo, formado na Universidade de Paris. O político foi eleito duas vezes prefeito de Guaçuí, tendo ocupado o cargo de 1983 a 1986 e de 1993 a 1996.

Ele foi secretário de Estado em quatro ocasiões, passando por três pastas: Meio Ambiente, Saúde e Justiça (tendo chefiado a último em duas ocasiões, entre 2003 e 2004 e em 2011).

Your browser does not support the audio element. Morre aos 75 anos Luiz Moulin, ex-prefeito de Guaçuí e ex-secretário estadual

Luiz Moulin, ex-prefeito de Guaçuí Crédito: Edson Chagas - 25/04/2008

Com vasta experiência na área ambiental, também foi diretor de Meio Ambiente da Companhia Espírito Santense de Sanemaneto (Cesan).

As principais passagens de Moulin no governo do Estado foram em gestões do ex-governador Paulo Hartung (sem partido), que é natural de Guaçuí e tinha redação de amizade com o ex-prefeito.

Ex-governador Paulo Hartung beijando a teste do então prefeito Luiz Moulin em 2008 Crédito: dson Chagas - 25/04/2008

Pelas redes sociais, o ex-governador comentou sobre a morte do amigo. Ele disse que Moulin teve papel decisivo no início da trajetória de vida pública dele, inclusive o aconselhando sobre disputas eleitorais.

Hartung ainda prestou sentimentos aos familiares e disse ter cancelado compromissos em São Paulo para se despedir do amigo.

É com tristeza que recebo a notícia do falecimento do meu amigo, Luiz Moulin. Luiz teve papel decisivo no início da minha trajetória de vida pública. Ajudou a definir minha candidatura a deputado estadual, em 1982, quando ele disputou e se elegeu prefeito de Guaçuí, minha cidade. — Paulo Hartung (@PauloHartungES) March 2, 2023

O governador Renato Casagrande (PSB) também se manifestou pelas redes sociais. "É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Luiz Moulin, ex-prefeito de Guaçuí e ex-secretário estadual. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de dor", escreveu.

Casagrande decretou luto oficial de três dias no Estado em respeito à sua trajetória política e contribuição ao Espírito Santo.

É com profundo pesar que recebo a notícia do falecimento de Luiz Moulin, ex-prefeito de Guaçuí e ex-secretário estadual. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de dor. Em respeito à sua trajetória política e contribuição ao ES, decretarei luto de 3 dias. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) March 2, 2023

Também nas redes sociais, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES), José Carlos Rizk Filho, decretou luto oficial no Sistema OAB-ES por três dias.

Atualmente, Moulin ocupava a presidência da 6ª Subseção da Ordem em Guaçuí, cargo para o qual foi reeleito em 2022 pelos advogados da região e que ocuparia até 2024.

"A Ordem se solidariza com seus familiares e amigos neste momento de tristeza e de profunda dor", diz a nota da OAB.

A Prefeitura Municipal de Guaçuí também publicou uma nota manifestando profundo pesar pela morte de Luiz Moulin.

"Neste momento de luto, prestamos e registramos nossas condolências e solidariedade aos familiares e amigos. Que eles possam ter conforto e força para superar esse momento de dor e tristeza", diz a nota.

Morte de outro ex-prefeito de Guaçuí

Nesta quinta-feira (2) também morreu o ex-prefeito do município de Guaçuí Vicente Ridolphi, que ocupou o cargo em 1975. Ele também foi vereador entre 1971 e 1972.