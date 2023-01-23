Aos 84 anos, morre empresário e ex-presidente da Câmara de Guarapari

Morreu na manhã de domingo (22) o empresário, ex-presidente da Câmara de Vereadores e ex-vice-presidente de Guarapari Manoel Duarte Mattos. Ele tinha 84 anos e não ocupava mais cargos públicos. Nas redes sociais, a Câmara Municipal de Guarapari informou sobre o falecimento do vereador, externando pesar pela morte de Duarte, como era conhecido.

"A Câmara Municipal de Guarapari, por meio de seus Vereadores, vem a público externar o mais profundo pesar pelo falecimento do SR. MANOEL DUARTE, empresário, ex-presidente da câmara e ex-vice-prefeito de Guarapari. Que Deus conforte e dê forças a toda sua família neste momento de profunda tristeza e dor", publicou a Câmara de Guarapari.