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Obituário

1939
2023
Aos 84 anos, morre empresário e ex-presidente da Câmara de Guarapari
Duarte, como era mais conhecido, também foi vice-prefeito. Ele não ocupava mais cargos na prefeitura ou na Câmara

Redação de A Gazeta

Publicado em

23 jan 2023 às 12:11
Morreu na manhã de domingo (22) o empresário, ex-presidente da Câmara de Vereadores e ex-vice-presidente de Guarapari Manoel Duarte Mattos. Ele tinha 84 anos e não ocupava mais cargos públicos. Nas redes sociais, a Câmara Municipal de Guarapari informou sobre o falecimento do vereador, externando pesar pela morte de Duarte, como era conhecido.
"A Câmara Municipal de Guarapari, por meio de seus Vereadores, vem a público externar o mais profundo pesar pelo falecimento do SR. MANOEL DUARTE, empresário, ex-presidente da câmara e ex-vice-prefeito de Guarapari. Que Deus conforte e dê forças a toda sua família neste momento de profunda tristeza e dor", publicou a Câmara de Guarapari.

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