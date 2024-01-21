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Obituário

1970
2024
Morre Antônio Gonçalves, diretor-geral do Grupo Proeng
Antônio teve um infarto fulminante enquanto passava o fim de semana com a família em uma pousada em Pedra Azul, neste sábado (20)

Redação de A Gazeta

Publicado em

21 jan 2024 às 12:44
Morreu neste sábado (20) Antônio Gonçalves, engenheiro e diretor-geral do Grupo Proeng, empresa capixaba que atua nos segmentos engenharia e construção civil, shopping e hotelaria. Antônio morreu de infarto fulminante, segundo informou a empresa. Ele estava com a família em uma pousada na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, região Serrana do Estado.
O velório de Antônio Gonçalves está sendo realizado neste domingo (21) no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Das 12h às 13h será um momento reservado à família. A partir das 13h, destinado a amigos. O sepultamento está marcado para as 16h30, informou a Proeng nas redes sociais.
A empresa lamentou o falecimento do diretor, que atuou durante 30 anos no grupo, e comunicou que todas as atividades estão canceladas na segunda-feira (22). O Cine Jardins, que também faz parte do grupo, não funciona neste domingo.
"Antônio dedicou 30 anos da sua vida ao Grupo, estando à frente da construção civil, do comercial, dos shoppings e da hotelaria. Ingressou na construtora como estagiário e, desde então, estava responsável pela evolução e crescimento das empresas pertencentes ao grupo. Manifestamos o mais profundo sentimento de solidariedade a família e amigos", diz o texto.

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