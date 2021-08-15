Lenda do futebol alemão, Gerd Müller morre aos 75 anos

Gerd Müller Crédito: Instagram | @FcBayernbr

Gerd Müller, um dos grandes nomes do futebol alemão morreu na manhã deste domingo (15), aos 75 anos. A notícia foi confirmada pelo Bayern de Munique, que enfatizou sua brilhante passagem pelo time bávaro. A causa da morte não foi divulgada.

Com a camisa do clube alemão, Gerd marcou 566 gols em 607 jogos oficiais. Destes, 365 foram no Campeonato Alemão, o que o torna o maior goleador da história da competição. Pela seleção alemã, foram 68 gols em 62 jogos

O FC Bayern lamenta a perda de Gerd Müller.



O mundo do FC Bayern hoje se paralisa. O clube e todos os seus torcedores estão de luto pela morte de Gerd Müller, que faleceu na manhã deste domingo, aos 75 anos. pic.twitter.com/d2E4E9Zz3W — FC Bayern Brasil (@fcbayernbr) August 15, 2021

Além dos recordes balançando as redes, Müller também levantou três Taças dos Campeões Europeus, uma Taça das Taças, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos e quatro Taças da Alemanha, tendo conquistado o Europeu de 1972 e o Mundial de 1974.

Depois de ter começado a carreira no TSV 1861 Nördlingen, Muller passou 14 temporadas e meia no Bayern, terminando a carreira nos Estados Unidos, nos Fort Lauderdale Strikers.

Após se aposentar dos gramados, Müller atuou como treinador-assistente do time B do Bayern de Munique. Em 2015, ele foi diagnosticado com Alzheimer.

Oliver Kahn: "Para sempre em nossos corações"

"A notícia da morte de Gerd Müller nos afeta profundamente. Ele é uma das maiores lendas da história do FC Bayern, suas conquistas são incomparáveis até hoje e farão para sempre parte da grande história do FC Bayern e de todo o futebol alemão. Como jogador e como pessoa, Gerd Müller representa como nenhum outro o FC Bayern e o seu desenvolvimento como um dos maiores clubes do mundo. Gerd ficará em nossos corações para sempre", disse o CEO do Bayern.

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