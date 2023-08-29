Alunos e ex-alunos se despedem de Teresinha Frigini, referência na educação de Aracruz

Responsável pela formação de vários jovens em Aracruz , no Norte do Estado, a professora Teresinha Frigini faleceu na última segunda-feira (28), aos 67 anos. Além de ser referência na educação da cidade, ela também era atuante na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no distrito de Guaraná, e contribuía com a redação do folheto litúrgico "O Dia Do Senhor", da Arquidiocese de Colatina

Nascida no dia 15 de maio de 1956, Teresinha era, nas palavras da amiga Dalva Celina Cuzzuol, "uma mulher de ouro, professora de qualidade, de princípios morais e religiosos". As duas começaram a lecionar juntas em meados de 1990, quando Teresinha foi transferida do distrito de Guaraná para trabalhar na escola Monsenhor Guilherme Schmitz, em Aracruz.

"Teresinha era uma professora espetacular, daquela que dominava o conteúdo e que tinha um caráter e comprometimento com os alunos. Ela convivia com todos sempre com semblante de paz e harmonia" Dalva Celina Cuzzuol - Amiga de Teresinha

Além de professora de Português, Teresinha também participava ativamente da Arquidiocese de Colatina, para onde ela se deslocava toda semana. "Era muito conhecedora da Bíblia e dominava bem a palavra", completou a amiga.

Em uma rede social, a Arquidiocese de Colatina lamentou o falecimento da professora. "Teresinha foi leiga atuante e engajada em nossa Diocese, servindo especialmente na equipe do folheto litúrgico 'O Dia do Senhor' e na Paróquia Coração Eucarístico de Jesus, de Guaraná", comunicou em nota de pesar.