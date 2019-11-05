Varredura não encontra óleo em praias do Norte do ES na manhã desta terça

Praia da Costa Dourada, em Mucuri. Município é vizinho de Conceição da Barra, no ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Mucuri

Segundo o superintende do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Espírito Santo, Diego Libardi, o monitoramento é feito de forma constante.

Mancha de óleo atinge litoral brasileiro

Nós temos várias formas de monitoramento. Temos uma empresa que presta serviço para a Petrobras que faz as varreduras em todas as praias. E os municípios estão fazendo o monitoramento de forma intensa. Não temos relato de nenhum vestígio de óleo por enquanto, disse.

CONCEIÇÃO DA BARRA

O Secretário Municipal de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi, informou que as notícias que chegam dos municípios do extremo Sul da Bahia também são boas. A Prefeitura de Conceição da Barra não descarta uma eventual chegada de resíduos, mas garante que se chegar o município está preparado para uma resposta imediata.

Segundo informações divulgadas nos grupos de monitoramento de que fazemos parte, as praias daquela região não receberam resíduos na última virada de maré e encontram-se limpas, destacou o secretário.