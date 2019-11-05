Varredura não encontra óleo em praias do Norte do ES na manhã desta terça

As vistorias realizadas na manhã desta terça-feira (5) não encontraram nenhum vestígio de óleo nas praias do Norte do Espírito Santo. O Estado está em alerta máximo após manchas de óleo que atingiu o município de Nova Viçosa, na Bahia, a 55 quilômetros da cidade capixaba de Conceição da Barra.
Segundo o superintende do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Espírito Santo, Diego Libardi, o monitoramento é feito de forma constante.
Mancha de óleo atinge litoral brasileiro
Nós temos várias formas de monitoramento. Temos uma empresa que presta serviço para a Petrobras que faz as varreduras em todas as praias. E os municípios estão fazendo o monitoramento de forma intensa. Não temos relato de nenhum vestígio de óleo por enquanto, disse.
CONCEIÇÃO DA BARRA
O Secretário Municipal de Meio Ambiente de Conceição da Barra, André Tebaldi, informou que as notícias que chegam dos municípios do extremo Sul da Bahia também são boas. A Prefeitura de Conceição da Barra não descarta uma eventual chegada de resíduos, mas garante que se chegar o município está preparado para uma resposta imediata.
Segundo informações divulgadas nos grupos de monitoramento de que fazemos parte, as praias daquela região não receberam resíduos na última virada de maré e encontram-se limpas, destacou o secretário.
Nesta terça-feira, na agenda do Gabinete de Gestão de Crise do Município está prevista a continuidade do monitoramento das praias; fortalecimento e realização de reuniões com o setor pesqueiro e turístico; participação de importante agenda com o governo do Estado e Federal para finalizar os ajustes de logísticas, equipamentos, estrutura operacional integrada, caso seja necessário realizar ação de limpeza e destinação final ambientalmente correta dos resíduos.