Polícia Militar apreende metralhadora em canavial de Linhares

No local, a polícia encontrou nesta quarta-feira (15) um suspeito que apresentava as mesmas características citadas durante as denúncias. Após buscas no canavial, localizado em Santa Cruz, foram encontradas uma metralhadora de calibre 380 com oito munições, um carregador, uma arma de fogo calibre 12 e quatro cartuchos do mesmo calibre, dentro de uma mochila.