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Indivíduo detido

Polícia Militar apreende metralhadora em canavial de Linhares

Após denúncias anônimas, a Polícia Militar foi ao local e encontrou armas de grosso calibre em uma mochila, escondida dentro do canavial; um homem de 20 anos foi detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 19:24

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 19:24

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Polícia Militar apreendeu armas de fogo calibre em Linhares nesta quarta-feira (15) Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 20 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, após a Polícia Militar encontrar armas de grosso calibre escondidas em um canavial na Avenida Ademar Luiz Piana. De acordo com informações da PM, o fato ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas.
No local, a polícia encontrou nesta quarta-feira (15) um suspeito que apresentava as mesmas características citadas durante as denúncias. Após buscas no canavial, localizado em Santa Cruz, foram encontradas uma metralhadora de calibre 380 com oito munições, um carregador, uma arma de fogo calibre 12 e quatro cartuchos do mesmo calibre, dentro de uma mochila.
O material e o suspeito foram levados para a delegacia.

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