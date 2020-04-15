Polícia Militar apreende metralhadora em canavial de Linhares

Um homem de 20 anos foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, após a Polícia Militar encontrar armas de grosso calibre escondidas em um canavial na Avenida Ademar Luiz Piana. De acordo com informações da PM, o fato ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas.
No local, a polícia encontrou nesta quarta-feira (15) um suspeito que apresentava as mesmas características citadas durante as denúncias. Após buscas no canavial, localizado em Santa Cruz, foram encontradas uma metralhadora de calibre 380 com oito munições, um carregador, uma arma de fogo calibre 12 e quatro cartuchos do mesmo calibre, dentro de uma mochila.
O material e o suspeito foram levados para a delegacia.