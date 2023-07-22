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Parapentista se acidenta e é resgatado de helicóptero em Baixo Guandu

A vítima ficou agarrada em uma árvore em uma encosta de difícil acesso. Uma equipe de resgate do Notaer foi acionada

Publicado em 22 de Julho de 2023 às 18:02

André Afonso

André Afonso

Publicado em 

22 jul 2023 às 18:02
Parapentista se acidenta e é resgatado de helicóptero em Baixo Guandu
Equipe do Notaer com a vítima após o resgate em Baixo Guandu. No destaque, um registro da vítima pendurada na encosta com o parapente preso na árvore. Crédito: NOTAER-ES
Um piloto de parapente de 26 anos se acidentou na tarde deste sábado (22) e precisou ser socorrido por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar do Espírito Santo (Notaer-ES). O acidente foi em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado.
Segundo o Notaer, o piloto perdeu o controle do parapente após uma turbulência. Em seguida, ele tentou usar um equipamento reserva, mas acabou ficando agarrado em uma árvore em uma encosta de difícil acesso.
A equipe do Notaer foi acionada pelo Corpo de Bombeiros Militar e deslocou um helicóptero até o local. Foi necessário usar um cesto com um cabo de 38 metros para efetuar o resgate.
Notaer
Resgate de parapentista por helicóptero do Notaer, em Baixo Guandu Crédito: Notaer/Divulgação
A vítima foi socorrida com uma suspeita de fratura no tornozelo e um ferimento no joelho. Uma equipe do Samu foi acionada para prestar atendimento médico ao homem.

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