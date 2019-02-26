MPES investiga corrupção no setor de coleta de lixo em 4 cidades do ES

Operação Varredura, em Montanha, no Norte do Estado Crédito: Divulgação

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (26), a terceira fase da Operação “Varredura”, denominada “Retomada”, nos municípios de Montanha, São Gabriel da Palha, Colatina e João Neiva. A ação é comandada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Norte) e da Promotoria de Justiça de Montanha, com participação e apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.





Estão sendo cumpridos sete mandados de buscas e apreensões com o objetivo de apreender documentos, computadores, mídias e outros equipamentos visando apurar a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude à licitação, tráfico de influência, dentre outros no setor de coleta e tratamento de resíduos sólidos.

Ao todo, cinco promotores de Justiça e 16 policiais do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, além de outros servidores participam da operação.

ENTENDA O CASO

O objetivo foi apreender documentos, computadores, mídias e outros equipamentos e materiais para apurar a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, formação de quadrilha, fraude a licitação, tráfico de influência, dentre outros.

O nome da operação é uma referência à necessidade de varrer a corrupção no setor de coleta e tratamento de resíduos sólidos em municípios do Estado.

No dia 31 de agosto de 2017, foi deflagrada a segunda fase da operação, nos municípios de Ponto Belo, São Gabriel da Palha e Baixo Guandu.