Motociclista morre após bater na traseira de carreta na BR 259 no ES

Um motociclista morreu na noite desta quinta-feira (29), após colidir na traseira de uma carreta que estava parada na BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado. O acidente aconteceu por volta das 19h30, na altura do km 85 da rodovia federal. A vítima foi identificada como Marcos Antônio dos Santos, de 51 anos.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta estava estacionada parcialmente sobre a pista devido a problemas mecânicos. Sem conseguir frear a tempo, o motorista da moto acabou batendo na traseira do veículo. Em consequência da força do impacto, ele morreu ainda no local.
Já segundo informações da Polícia Militar, no momento do acidente, a carreta, que já estava há dois dias no local, estava prestes a ter o cavalinho (parte dianteira do veículo) guinchado. O motociclista seguia sentido Colatina. Apesar da colisão fatal, a rodovia não precisou ser interditada.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, cidade vizinha a Baixo Guandu, também no Noroeste do Estado.