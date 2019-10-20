Mergulhadores procuram homem que desapareceu em rio de Linhares

Um homem identificado apenas como Edcarlos se afogou e desapareceu no Rio Pequeno, em Linhares, Região Norte do Estado, na tarde deste sábado (19). O Corpo de Bombeiros realiza buscas no local neste domingo (15), próximo ao bairro Juparanã.
Um amigo da vítima, o mecânico Jorge Peter, contou que pescava com Edcarlos quando ele decidiu entrar no rio. A vítima teria se afogado e desaparecido na água. Ainda segundo Jorge, os dois moram na região e conhecem bem o rio.
Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros esteve no local na tarde deste domingo (20) fazendo buscas por Edcarlos.
Com informações de Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte.