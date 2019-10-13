Menina que morreu afogada em balde é enterrada em Guarapari

Foi enterrada, na tarde deste domingo (13), a menina Ana Clara Nascimento de Jesus, de 1 ano e 4 meses.A mãe e a avó chegaram a levar a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Praia do Morro. Os médicos tentaram reanimar a criança, mas não conseguiram.

Tanto a mãe quanto a avó de Ana Clara chegaram à UPA com manchas de sangue e hematomas no corpo. Segundo a Polícia Civil, a avó, ao prestar socorro, bateu a cabeça e se feriu. “A avó que se apavorou quando viu ela, ficou desesperada, e esbarrou no arame para socorrer ela. Aí cortou um pouquinho o rosto", disse Ednete.