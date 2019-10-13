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Tragédia no Dia das Crianças

Menina que morreu afogada em balde é enterrada em Guarapari

Ana Clara Nascimento tinha apenas 1 ano e 4 meses. Caso foi registrado, inicialmente, como morte acidental pela polícia

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 20:01

Giordany Bozzato

Giordany Bozzato

Publicado em 

13 out 2019 às 20:01
Velório da pequena Ana Clara Nascimento de Jesus, de 1 ano e 4 meses, em Guarapari Crédito: Reprodução TV Gazeta
Foi enterrada, na tarde deste domingo (13), a menina Ana Clara Nascimento de Jesus, de  1 ano e 4 meses. Ela morreu após cair em um balde e se afogar, na tarde de sábado (12).  A mãe e a avó chegaram a levar a criança para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Praia do Morro. Os médicos tentaram reanimar a criança, mas não conseguiram.

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Segundo a Polícia Militar, Ana Clara sofreu uma parada cardiorrespiratória. Já a Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso foi registrado, inicialmente, como morte acidental por afogamento Porém, o resultado do laudo cadavérico (que deve ficar pronto em até 30 dias) vai apontar se uma investigação mais detalhada precisará ser aberta.

VELÓRIO

O corpo da menina foi velado na igreja católica do bairro São José, em Guarapari. A mãe passou mal durante o velório. “A mãe dela está muito arrasada, muito mesmo. Esta desesperada, sem consolo, muito triste. Ana Clara vai deixar muita lembrança pra nós, vai fazer muita falta", disse Ednete Nascimento, tia de criança.
Ana Clara Nascimento de Jesus, bebê que morreu em Guarapari Crédito: Arquivo da família

FERIMENTOS

Tanto a mãe quanto a avó de Ana Clara chegaram à UPA com manchas de sangue e hematomas no corpo. Segundo a Polícia Civil, a avó, ao prestar socorro, bateu a cabeça e se feriu.  “A avó que se apavorou quando viu ela, ficou desesperada, e esbarrou no arame para socorrer ela. Aí cortou um pouquinho o rosto", disse Ednete.
Com informações da TV Gazeta

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