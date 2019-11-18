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Óleo e outros materiais

Marinha recolhe 735 kg de resíduos durante limpeza das praias do ES

Dentre os pontos mais recentemente afetados estão as praias de Degredo e Cacimbas, em Linhares, e Praia do Quinze, em Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2019 às 23:08

Publicado em 17 de Novembro de 2019 às 23:08

Militares da Marinha fizeram busca na Praia de Camburi por fragmentos de óleo que atingem a costa brasileira Crédito: Vitor Jubini
A Marinha recolheu mais de 735 kg de resíduos do litoral do Espírito Santo durante as operações de monitoramento e limpeza dos fragmentos de óleo que vêm atingindo as praias do Estado desde o último dia 7.  Segundo relatório divulgado na noite deste domingo (17), o volume recolhido inclui, além de óleo, areia e material orgânico que se misturaram durante as ações. 
Ainda de acordo com a Marinha, as praias de Conceição da BarraLinharesAracruz São Mateus, no Norte no Estado, continuam recebendo vestígios do óleo que foi derramado na costa do Nordeste brasileiro.  Dentre as mais recentemente afetadas estão as praias de  Degredo e Cacimbas, em Linhares, e Praia do Quinze, em Aracruz. 
Segundo a Marinha, das 48 localidades da costa do Estado onde foram encontrados vestígios de óleo, em 44 delas ainda foi encontrado o material na última visita dos militares. Quatro pontos são considerados "limpos" já que o óleo não apareceu na revista. Não há orientação para que banhistas não utilizem as praias. 

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Os pontos onde há a presença do óleo vão de Itaúnas, próximo da divisa com a Bahia, até Praia Formosa, no sul de Aracruz. 
Na Grande Vitória já foram recolhidos vestígios de óleo na Serra e na Capital. O material já foi entregue à Marinha, que o encaminhou para análise. No entanto, ainda não foi divulgado o resultado do teste. 
Nesta sexta-feira (15), voluntário de uma ONG de proteção ambiental encontraram vestígios de óleo no final da praia de Camburi. Eles entregaram o material à prefeitura, que encaminhou para análise. A Marinha também recebeu cerca de 400 gramas de óleo encontrados na praia de Manguinhos, na Serra, na quinta-feira (14). 

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