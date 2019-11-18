Marinha recolhe 735 kg de resíduos durante limpeza das praias do ES

A Marinha recolheu mais de 735 kg de resíduos do litoral do Espírito Santo durante as operações de monitoramento e limpeza dos fragmentos de óleo que vêm atingindo as praias do Estado desde o último dia 7. Segundo relatório divulgado na noite deste domingo (17), o volume recolhido inclui, além de óleo, areia e material orgânico que se misturaram durante as ações.
Ainda de acordo com a Marinha, as praias de Conceição da Barra, Linhares, Aracruz e São Mateus, no Norte no Estado, continuam recebendo vestígios do óleo que foi derramado na costa do Nordeste brasileiro. Dentre as mais recentemente afetadas estão as praias de Degredo e Cacimbas, em Linhares, e Praia do Quinze, em Aracruz.
Segundo a Marinha, das 48 localidades da costa do Estado onde foram encontrados vestígios de óleo, em 44 delas ainda foi encontrado o material na última visita dos militares. Quatro pontos são considerados "limpos" já que o óleo não apareceu na revista. Não há orientação para que banhistas não utilizem as praias.
Na Grande Vitória já foram recolhidos vestígios de óleo na Serra e na Capital. O material já foi entregue à Marinha, que o encaminhou para análise. No entanto, ainda não foi divulgado o resultado do teste.
Nesta sexta-feira (15), voluntário de uma ONG de proteção ambiental encontraram vestígios de óleo no final da praia de Camburi. Eles entregaram o material à prefeitura, que encaminhou para análise. A Marinha também recebeu cerca de 400 gramas de óleo encontrados na praia de Manguinhos, na Serra, na quinta-feira (14).