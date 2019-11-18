Marinha recolhe 735 kg de resíduos durante limpeza das praias do ES

A Marinha recolheu mais de 735 kg de resíduos do litoral do Espírito Santo durante as operações de monitoramento e limpeza dos fragmentos de óleo que vêm atingindo as praias do Estado desde o último dia 7. Segundo relatório divulgado na noite deste domingo (17), o volume recolhido inclui, além de óleo, areia e material orgânico que se misturaram durante as ações.