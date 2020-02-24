Grupos trocam folia do carnaval por oração em retiros religiosos em Colatina Crédito: TV Gazeta/ Noroeste

Apesar de o Carnaval ser uma das festas mais populares do Brasil, levando milhares de pessoas às ruas em festas, shows e blocos, existem aqueles que durante os dias de folia preferem um ambiente mais tranquilo, para refletir e fazer orações. Em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, dois retiros religiosos estão atraindo quase 300 pessoas para aproveitar os dias de folga de uma maneira diferente.

As pessoas que procuram o retiro passam os dias orando, participando de palestras, e também há muita diversão, com brincadeiras e músicas religiosas. A programação vai até o final do carnaval, nesta terça-feira (25).

Nossa proposta é promover momentos de renovação para as pessoas que procuram o retiro. As atividades contam com momentos oração e uma reflexão para que as pessoas busquem as coisas de Deus. Aqui no nosso retiro a alegria não acaba na Quarta-feira de Cinzas, ela se prolonga por todo ano, contou a coordenadora de um dos retiros Tatiane Ximenes.

Veja Também Vinde e Vede reúne milhares de fiéis para viver carnaval com Cristo

Grupos trocam folia do carnaval por oração em retiros religiosos em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/ Reprodução

A lavradora Aline da Vitória saiu de Itaguaçu, também no Noroeste do Estado, e está passando todo o carnaval no retiro, dormindo e fazendo todas as suas refeições no local.

Eu escolhi passar este carnaval aqui de uma maneira diferente. Eu acredito que vai ser um período que vai me trazer coisas boas mesmo depois que acabar, contou.

O retiro também é local para as crianças. A auxiliar administrativo Katiuscia Batista estava com os filhos no local e conta que é a primeira vez que ela participa de uma programação desse tipo no carnaval.

Antes eu passava o carnaval na praia ou em festas, é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, eu trouxe meu filhos, achei que eles não iriam gostar, mas estão aproveitando, contou.