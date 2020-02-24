Grupos trocam folia do carnaval por oração em retiros religiosos em Colatina

Apesar de o Carnaval ser uma das festas mais populares do Brasil, levando milhares de pessoas às ruas em festas, shows e blocos, existem aqueles que durante os dias de folia preferem um ambiente mais tranquilo, para refletir e fazer orações. Em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, dois retiros religiosos estão atraindo quase 300 pessoas para aproveitar os dias de folga de uma maneira diferente.
As pessoas que procuram o retiro passam os dias orando, participando de palestras, e também há muita diversão, com brincadeiras e músicas religiosas. A programação vai até o final do carnaval, nesta terça-feira (25).
Nossa proposta é promover momentos de renovação para as pessoas que procuram o retiro. As atividades contam com momentos oração e uma reflexão para que as pessoas busquem as coisas de Deus. Aqui no nosso retiro a alegria não acaba na Quarta-feira de Cinzas, ela se prolonga por todo ano, contou a coordenadora de um dos retiros Tatiane Ximenes.
A lavradora Aline da Vitória saiu de Itaguaçu, também no Noroeste do Estado, e está passando todo o carnaval no retiro, dormindo e fazendo todas as suas refeições no local.
Eu escolhi passar este carnaval aqui de uma maneira diferente. Eu acredito que vai ser um período que vai me trazer coisas boas mesmo depois que acabar, contou.
O retiro também é local para as crianças. A auxiliar administrativo Katiuscia Batista estava com os filhos no local e conta que é a primeira vez que ela participa de uma programação desse tipo no carnaval.
Antes eu passava o carnaval na praia ou em festas, é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, eu trouxe meu filhos, achei que eles não iriam gostar, mas estão aproveitando, contou.