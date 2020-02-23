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Retiro espiritual

Vinde e Vede reúne milhares de fiéis para viver carnaval com Cristo

Retiro católico durante a folia acontece até terça-feira (25), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Veja a programação!

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 17:41
Vinde e Vede: retiro de carnaval acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: @vindevedees/Instagram
Durante o feriado de carnaval, milhares de pessoas se reúnem em um retiro coletivo no Pavilhão de Carapina, na Serra, para passar os dias de folga em meio a pregações, adoração, louvor, shows e muita oração. O Vinde e Vede, que chega a sua 27ª edição, é realizado pela Renovação Carismática Católica (RCC) no Espírito Santo e acontece até a próxima terça-feira (25).
Vinde e Vede reúne milhares de fiéis para viver carnaval com Cristo
Neste ano, o retiro traz como tema "Não vos conformeis com o mundo" (Romanos 12:2). A entrada do evento é um quilo de alimento não perecível. Entre os shows que já aconteceram estão os da cantora Eliana Ribeiro e do Cosme (veja no vídeo abaixo).
Vinde e Vede: retiro de carnaval acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Divulgação/Vinde e Vede
Além da programação principal, paralelamente, durante todo o evento, há um espaço dedicado às crianças e adolescentes, de 4 a 15 anos, o Vinde e Vedinho.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Domingo (23)
  • 17h30 - Missa celebrada pelo Padre Jorge
Segunda-feira (24)
  • 07h30 - Terço
  • 08h - Animação com a Banda Zif
  • 08h30 - Oração Inicial
  • 09h - 1ª pregação: Não voos conformeis, mas "Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor." (Fp 2:5-11) - Lauro
  • 09h45 - Oração
  • 10h15 - Intervalo
  • 10h40 - Animação/interiorização
  • 11h - Adoração
  • 12h - Almoço
  • 13h30 - Show com a Banda Novo Pentecostes
  • 14h30 - Intervalo
  • 15h - Teatro
  • 15h15 - 2ª pregação: Não vos conformeis, mas "Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força." (At 1:8) - Vicente
  • 16h - Oração
  • 16h45 - Intervalo
  • 17h30 - Missa celebrada pelo Padre Evandro
Vinde e Vede: Cosme se apresentou no retiro de carnaval acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Divulgação/Vinde e Vede
Terça-feira (24)
  • 07h30 - Terço
  • 08h - Animação
  • 08h20 - Oração Inicial
  • 08h50 - 1ª pregação: Não voos conformeis, mas "Ide ao mundo e anunciai O Cristo a toda criatura." (Fp 2:5-11)
  • 09h35 - Oração
  • 10h05 - Momento de apresentação do Ministério para as crianças
  • 10h15 - Intervalo
  • 10h40 - Animação/interiorização
  • 11h - Adoração
  • 12h - Almoço
  • 13h30 - Show
  • 14h30 - Intervalo
  • 15h - Teatro
  • 15h15 - 2ª pregação: Não vos conformeis, mas "Não vos conformeis com esse mudo." (Rm 12:2) - palavra de apoio: 2Tm 3:14-16
  • 16h - Oração
  • 16h45 - Intervalo
  • 17h30 - Missa

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