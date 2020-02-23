Durante o feriado de carnaval, milhares de pessoas se reúnem em um retiro coletivo no Pavilhão de Carapina, na Serra, para passar os dias de folga em meio a pregações, adoração, louvor, shows e muita oração. O Vinde e Vede, que chega a sua 27ª edição, é realizado pela Renovação Carismática Católica (RCC) no Espírito Santo e acontece até a próxima terça-feira (25).
Vinde e Vede reúne milhares de fiéis para viver carnaval com Cristo
Neste ano, o retiro traz como tema "Não vos conformeis com o mundo" (Romanos 12:2). A entrada do evento é um quilo de alimento não perecível. Entre os shows que já aconteceram estão os da cantora Eliana Ribeiro e do Cosme (veja no vídeo abaixo).
Além da programação principal, paralelamente, durante todo o evento, há um espaço dedicado às crianças e adolescentes, de 4 a 15 anos, o Vinde e Vedinho.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Domingo (23)
- 17h30 - Missa celebrada pelo Padre Jorge
- 07h30 - Terço
- 08h - Animação com a Banda Zif
- 08h30 - Oração Inicial
- 09h - 1ª pregação: Não voos conformeis, mas "Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor." (Fp 2:5-11) - Lauro
- 09h45 - Oração
- 10h15 - Intervalo
- 10h40 - Animação/interiorização
- 11h - Adoração
- 12h - Almoço
- 13h30 - Show com a Banda Novo Pentecostes
- 14h30 - Intervalo
- 15h - Teatro
- 15h15 - 2ª pregação: Não vos conformeis, mas "Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força." (At 1:8) - Vicente
- 16h - Oração
- 16h45 - Intervalo
- 17h30 - Missa celebrada pelo Padre Evandro
Terça-feira (24)
- 07h30 - Terço
- 08h - Animação
- 08h20 - Oração Inicial
- 08h50 - 1ª pregação: Não voos conformeis, mas "Ide ao mundo e anunciai O Cristo a toda criatura." (Fp 2:5-11)
- 09h35 - Oração
- 10h05 - Momento de apresentação do Ministério para as crianças
- 10h15 - Intervalo
- 10h40 - Animação/interiorização
- 11h - Adoração
- 12h - Almoço
- 13h30 - Show
- 14h30 - Intervalo
- 15h - Teatro
- 15h15 - 2ª pregação: Não vos conformeis, mas "Não vos conformeis com esse mudo." (Rm 12:2) - palavra de apoio: 2Tm 3:14-16
- 16h - Oração
- 16h45 - Intervalo
- 17h30 - Missa