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São Mateus

Fogos de artifício queimam área de vegetação no réveillon de Guriri

Local fica próximo a um estacionamento. Ninguém se feriu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 13:08

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 13:08

  • João Henrique Castro

Fogos de artifício no réveillon causam incêndio em Guriri Crédito: Foto leitor
As pessoas que se reuniram para a festa de réveillon em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, levaram um susto minutos após a virada do ano. Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a um estacionamento.
Fogos de artifício queimam área de vegetação no réveillon de Guriri

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram causadas por fogos de artifício. Os militares conseguiram controlar rapidamente o incêndio e não houve registro de feridos na ocorrência.
Segundo a prefeitura, os fogos não eram do evento oficial promovido pela cidade. Os responsáveis ainda não foram localizados.

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