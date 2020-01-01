As pessoas que se reuniram para a festa de réveillon em Guriri, balneário de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, levaram um susto minutos após a virada do ano. Um incêndio atingiu uma área de vegetação próxima a um estacionamento.
Fogos de artifício queimam área de vegetação no réveillon de Guriri
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram causadas por fogos de artifício. Os militares conseguiram controlar rapidamente o incêndio e não houve registro de feridos na ocorrência.
Segundo a prefeitura, os fogos não eram do evento oficial promovido pela cidade. Os responsáveis ainda não foram localizados.