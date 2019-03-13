Família pede ajuda para encontrar dentista desaparecida no ES

Mayra Braun é de Itaguaçu, na região Noroeste do Estado; o carro dela foi encontrado na cidade de Baixo Guandu
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

12 mar 2019 às 22:49

Publicado em 12 de Março de 2019 às 22:49

Uma dentista de 25 anos está desaparecida desde as 11h30 da última segunda-feira (12) e a família pede ajuda para encontrá-la. O carro de Mayra Braun foi encontrado embaixo da Ponte do Fontenelle, que liga Colatina a Baixo Guandu, na região Noroeste do Espírito Santo.
Ela só deixou a chave dentro do carro, tirou a bolsa, o dinheiro com o cartão e os documentos, a carteira de motorista e sumiu. Eu acho que ela deve ter pegado carona ou saiu andando, realmente não sei. Ela nunca fez isso antes
Rosana Braun, 49 anos, mãe de Mayra
A família de Mayra já tentou contato com ela por celular, e a última mensagem visualizada no aparelho dela foi por volta das 12h30 de segunda-feira (11). 
Disseram que viram uma pessoa pulando da ponte por volta das 12h. Neste horário, ela estava aqui em Itaguaçu, então descartamos esta possibilidade. Ela colocou o carro debaixo da ponte, não teria por que pular
Rosana Braun
O irmão de Mayra, também dentista, Frank Braun, informou à reportagem do Gazeta Online que realizou um boletim de ocorrência na Polícia Civil nesta terça. "Pedimos que, se alguém vir a minha irmã, entre em contato com o 181, diretamente com a polícia. Esperamos encontrá-la logo", afirmou.
Mayra fará aniversário de 26 anos neste mês e mora na cidade Itaguaçu, também na região Noroeste, com a avó. De acordo com Rosana, a filha sempre foi uma pessoa exemplar, que não bebe, não fuma e não mexe com nada ilícito. "Tenho esperanças de encontrar minha filha viva e logo. Estamos sem saber o que aconteceu", disse.
> Pescador desaparece em Linhares
A família acredita que a dentista pode estar desorientada em algum lugar do Estado. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Mayra Braun, deve entrar em contato com a polícia pelo Disque-Denúncia pelo 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

