Crescem casos de dengue e é decretada situação de emergência em Boa Esperança

A Prefeitura de Boa Esperança, no Noroeste do Estado, decretou situação de emergência em razão da infestação pelo mosquito Aedes aegypti, que levou ao aumento de casos de dengue no município. O decreto foi assinado pelo prefeito Lauro Vieira da Silva na última quarta-feira (15).
O documento tem validade de 120 dias e prevê a execução de ações necessárias ao combate da proliferação do mosquito, que também pode transmitir zika vírus e chikungunya. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, como medida emergencial, ficará responsável pela limpeza imediata de todos os terrenos baldios e imóveis abandonados na cidade.
Já a Secretaria de Saúde de Boa Esperança, com auxílio dos demais órgãos municipais, poderão autorizar, com base no decreto, que agentes de saúde e de endemias, acompanhados de autoridade policial, entrem em casas fechadas ou abandonadas para realizar o trabalho de prevenção.
De acordo com Ana Rosa, secretária Municipal de Saúde, em apenas um distrito foram notificados 25 casos da doença. Desde dezembro do ano passado que tivemos em um dos distritos uma situação atípica, mais de 25 casos de notificações, sendo que a maioria foi positivo. Como os exames foram enviados para Vitória, estamos recebendo agora os resultados. Fizemos o bloqueio na região e hoje temos poucos casos, conseguindo conter a situação naquele primeiro momento, explicou.
Segundo ela, foram notificados 150 casos de dengue que já estão sendo monitorados. O que nos preocupa são os casos em que não procuram a vigilância e não foram notificados. A nossa preocupação é voltada para as subnotificações que acabam sendo um número maior, ressaltou a secretária.
Vários mutirões de limpezas estão sendo realizados na cidade. Os proprietários de lotes baldios estão sendo notificados e multados, e os terrenos estão sendo limpos por equipes da prefeitura.