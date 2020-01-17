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Noroeste do ES

Crescem casos de dengue e é decretada situação de emergência em Boa Esperança

Com base no decreto, agentes de saúde e de endemias, acompanhados de autoridade policial, ficam autorizados a entrar em casas fechadas ou abandonadas para realizar o trabalho de prevenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 15:41

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 15:41

O decreto tem validade de 120 dias e prevê diversas ações de prevenção em toda a cidade de Boa Esperança Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Boa Esperança, no Noroeste do Estado, decretou situação de emergência em razão da infestação pelo mosquito Aedes aegypti, que levou ao aumento de casos de dengue no município. O decreto foi assinado pelo prefeito Lauro Vieira da Silva na última quarta-feira (15).
O documento tem validade de 120 dias e prevê a execução de ações necessárias ao combate da proliferação do mosquito, que também pode transmitir zika vírus e chikungunya. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, como medida emergencial, ficará responsável pela limpeza imediata de todos os terrenos baldios e imóveis abandonados na cidade.
Já a Secretaria de Saúde de Boa Esperança, com auxílio dos demais órgãos municipais, poderão autorizar, com base no decreto, que agentes de saúde e de endemias, acompanhados de autoridade policial, entrem em casas fechadas ou abandonadas para realizar o trabalho de prevenção.
De acordo com Ana Rosa, secretária Municipal de Saúde, em apenas um distrito foram notificados 25 casos da doença. Desde dezembro do ano passado que tivemos em um dos distritos uma situação atípica, mais de 25 casos de notificações, sendo que a maioria foi positivo. Como os exames foram enviados para Vitória, estamos recebendo agora os resultados. Fizemos o bloqueio na região e hoje temos poucos casos, conseguindo conter a situação naquele primeiro momento, explicou.

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Segundo ela, foram notificados 150 casos de dengue que já estão sendo monitorados. O que nos preocupa são os casos em que não procuram a vigilância e não foram notificados. A nossa preocupação é voltada para as subnotificações que acabam sendo um número maior, ressaltou a secretária.
Vários mutirões de limpezas estão sendo realizados na cidade. Os proprietários de lotes baldios estão sendo notificados e multados, e os terrenos estão sendo limpos por equipes da prefeitura.

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