Crescem casos de dengue e é decretada situação de emergência em Boa Esperança

O decreto tem validade de 120 dias e prevê diversas ações de prevenção em toda a cidade de Boa Esperança Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Boa Esperança, no Noroeste do Estado, decretou situação de emergência em razão da infestação pelo mosquito Aedes aegypti, que levou ao aumento de casos de dengue no município. O decreto foi assinado pelo prefeito Lauro Vieira da Silva na última quarta-feira (15).

O documento tem validade de 120 dias e prevê a execução de ações necessárias ao combate da proliferação do mosquito, que também pode transmitir zika vírus e chikungunya. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, como medida emergencial, ficará responsável pela limpeza imediata de todos os terrenos baldios e imóveis abandonados na cidade.

Já a Secretaria de Saúde de Boa Esperança, com auxílio dos demais órgãos municipais, poderão autorizar, com base no decreto, que agentes de saúde e de endemias, acompanhados de autoridade policial, entrem em casas fechadas ou abandonadas para realizar o trabalho de prevenção.

De acordo com Ana Rosa, secretária Municipal de Saúde, em apenas um distrito foram notificados 25 casos da doença. Desde dezembro do ano passado que tivemos em um dos distritos uma situação atípica, mais de 25 casos de notificações, sendo que a maioria foi positivo. Como os exames foram enviados para Vitória, estamos recebendo agora os resultados. Fizemos o bloqueio na região e hoje temos poucos casos, conseguindo conter a situação naquele primeiro momento, explicou.

Segundo ela, foram notificados 150 casos de dengue que já estão sendo monitorados. O que nos preocupa são os casos em que não procuram a vigilância e não foram notificados. A nossa preocupação é voltada para as subnotificações que acabam sendo um número maior, ressaltou a secretária.